Disfruta de todas las series que se estrenan del 6 al 12 de febrero

Esta nueva semana del 6 al 12 de febrero se estrenan nuevas series en las plataformas de streaming como la cuarta temporada de You, Confía en mí, la segunda de Cardo y de Operación Marea Negra o El amor da mucha guerra, entre otras.

Martes, 7 de febrero

The Equalizer Temporada 3

Calle 13 estrena la tercera temporada de esta serir protagonizada por Queen Latifah que interpreta a Robyn McCall. Ella es una enigmática mujer con antecedentes misteriosos que utiliza sus habilidades como ex agente de la CIA para ayudar a aquellos que no tienen a dónde acudir. McCall para todos como una madre soltera que está criando a su hija adolescente, pero ella es The Equalizer, un ángel de la guarda anónimo y defensor de los oprimidos.

Miércoles, 8 de febrero

Bolsa de valores

Netflix estrena esta serie basada en hechos reales protagonizada por dos mujeres que quieren conquistar el despiadado mercado bursátil de Kuwait en los años 80 y también dinamitar su corrupto club masculino.

Jueves, 9 de febrero

You Temporada 4

La plataforma de streaming Netflix estrena la cuarta temporada de esta serie en la que Joe deja atrás su vida anterior y comienza una nueva vida en París como Nick. Esta temporada se estrenará en dos entregas, una el 9 de febrero y otra el 9 de marzo.

Confía en mí

HBO Max estrena esta nueva serie protagonizada por Jonny Murphy (Eden H. Davies) que a sus 16 años sufre de depresión y ansiedad no diagnosticadas que hace todo lo posible por ocultar. En ese momento sufrirá una terrible pérdida y tendrá que decidir entre dejar que los acontecimientos lo superen o aprenderá a vivir.

The Flash Temporada 9 y última

HBO Max estrena esta serie protagonizada por Barry Allen que se vuelve a poner el traje de The Flash para vivir las nuevas aventuras del velocista de DC Comics.

El padrino de Harlem Temporada 3

HBO Max estrena la tercera temporada de esta serie que cuenta la vida de Bumpy John y cómo logró controlar el mundo criminal en las calles de Harlem.

Viernes, 10 de febrero

Operación Marea Negra Temporada 2

Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de esta serie que comienza dos años después del final de la primera entrega. Nando (Jorge López) sigue en prisión pero la serie seguirá contando esteviaje lleno de traiciones y dobles juegos, caminando por el frágil equilibrio entre lo legal y lo ilegal.

El amor da mucha guerra

Netflix estrena esta comedia romántica coreana protagonizada por una mujer que odia perder ante los hombres y un hombre que alberga una profunda desconfianza hacia las mujeres. Kim Ok-vin interpreta a Yeo Mi-ran, una joven abogada del bufete especializando en entretenimiento, Gilmu, que detesta perder contra los hombres, mientras que Yoo Teo encarna a Nam Kang-ho, un actor coreano de primera línea que desconfía profundamente de las mujeres.

Cormoran Strike: Sangre Turbia Temporada 4

HBO Max estrena la cuarta temporada de esta serie en la que mientras investigan la misteriosa desaparición de una mujer desaparecida, Strike y Robin se enfrentan a un caso muy complejo con un asesino en serie psicópata y testigos en los que no se puede confiar.

Sábado, 11 de febrero

South Park Temporada 26

Comedy Central estrena la nueva temporada de esta serie protagonizada por Cartman, Stan, Kyle y Kenny que regresan con nuevas aventuras. Una serie que sorprende por su mordaz análisis de la sociedad y esa ironía con la que invitan a los espectadores a replantearse los valores dominantes

Domingo, 12 de febrero

Cardo Temporada 2

Atresplayer Premium estrena la segunda temporada de esta serie en la que han pasado tres años y María (Ana Rujas) ahora sale de prisión después de lo que ocurrió en la primera temporada. María intentará recuperar su vida y encontrar su hueco en la sociedad aunque de nuevo o su parte más oscura y autodestructiva todavía trata de dominarla.