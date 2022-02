She-Hulk es junto a Moon Knight y Secret Invasion, una de las series del Universo cinematográfico de Marvel más esperadas. Será la presentación oficial de Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner que, tras una trasfusión de sangre con este, termina adquiriendo la superfuerza de los rayos Gamma que convertían a su familiar en Hulk. Sin embargo, Walters se encuentra en la rama educativa contraria a la de Banner, ya que no es ninguna científica, sino una prestigiosa abogada que en los cómics normalmente, rompe la cuarta pared hablándole directamente al lector, algo que no sabemos si se dará en la adaptación que se estrenará este año. Lo que sí que hemos ido conociendo poco a poco, es la implicación de alguno de los miembros de su reparto, como Jameel Jamil que será la villanía Titania o el regreso de Tim Roth en su papel de Abominación. Su directora, Cat Coiro todavía no tiene un gran nombre en la industria, pero ha aprovechado una entrevista con Collider para explicar cómo se consigue acceder a trabajar para Marvel.

“Fue un proceso largo, pero esos procesos para conseguir un trabajo se vuelven muy fáciles cuando realmente te apasiona el material, lo cual me pasó en el caso de ese”, apuntaba Coiro sobre el momento de postularse para dirigir el proyecto de She-Hulk. La directora de Cásate Conmigo, que se estrenará en nuestro país el próximo 18 de febrero, también habló de cómo se posicionó de cara a los medios sobre su implicación en la serie:

“Soy una gran admiradora de UCM, y en realidad era un gran admirador de los cómics de She-Hulk, así que cuando escuché que la estaban haciendo, fui a la prensa y realmente me vendí como la persona que traería esta historia”. Por otro lado, Coiro no pudo hablar demasiado de la serie durante la entrevista, ya que la compañía guarda bastante bajo llave sus proyectos antes de su estreno. Lo que sí que puso asegurar es que era un universo en constante expansión y que deseaba “satisfacer a los fanáticos”, puesto que Marvel es uno de los entornos más colaborativos del mundo”.

She-Hulk todavía no tiene fecha de estreno, pero se espera que su material comience a emitirse en Disney Plus dentro de pocos meses.