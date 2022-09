El director de la nueva ‘Hellraiser’ habla sobre cómo se adapta un clásico para un audiencia moderna

Hellraiser, la mítica franquicia de terror iniciada en los 80, regresará con un reboot dentro de pocos días. Su temática y estética son algo particulares, por lo que ver cómo encajaba esto en pleno 2022 podría parecer a priori, una situación compleja de administrar. Sin embargo y por suerte, el director David Bruckner ya tenía cierta experiencia actualizando una franquicia otrora. Antes de debutar para Netflix con The ritual, Bruckner estuvo implicado en el reinicio de Viernes 13. Finalmente, por desavenencias con la producción se apartó del proyecto, quedándonos un regreso de Jason Voorhees bastante convencional. Tras ese traspié puso todo su talento al servicio de la valorada The Night House, por lo que han pasado varios años hasta enfrentarse a su primera película de franquicia, algo que el nuevo cineasta de Hellraiser no lamenta en absoluto.

“No habría estado preparado en ese momento para dirigir Viernes 13, le contaba Bruckner a THR. Además esa falta de recorrido, el mundo de los cenobitas siempre le ha parecido más interesante: “Si soy honesto, el mundo de Hellraiser, los temas que explora y su calidad visual, es algo que me interesa mucho más. Creo que tengo más en oferta en lo que a eso se refiere. Así que estoy muy contento de haber esperado y hecho algunas indies más pequeñas antes”.

Uno de los primeros temas a tratar y dada la indignación que causó tener a una protagonista femenina en Prey, el realizador explico que ni él ni su equipo tuvieron miedo de explorar algo que tenía sentido dentro de la franquicia, pues los cómics y la novela original ya trataron la existencia de mujeres cenobitas. Justamente la precuela de Predator ofreció cierta seguridad al equipo que lideraba Bruckner. “Si un lanzamiento de transmisión nos permite asumir un riesgo creativo que quizás no hubiéramos podido hacer de otra manera, entonces lo acepto por completo como creador”, argumentaba a raíz de la poderosa influencia de David Trachtenberg.

Las claves de un reboot

Bruckner comenzó a explicar que la principal clave del reinicio era tener en cuenta la cinta original de 1987, toda la mitología de los cenobitas y los temas y trasfondos que explora. Estaba más en el sentido de lo que significa Hellraiser el hecho de rediseñar un poco al personaje y volverse locos con su propia imaginación. “emular latido a latido, lo que habían visto antes», apuntaba finalmente el director.

Hellraiser se estrenará en Hulu el próximo 7 de octubre. En nuestro país seguramente verá la luz a través de Disney +, aunque por el momento se desconoce una fecha oficial.