La película más terrorífica de los últimos tiempos que sólo encontrarás en Disney +

Estamos acostumbrados a hablar de Disney + como una plataforma puramente familiar y, en parte, es básicamente lo que es. El servicio de streaming de La Casa del ratón aloja entre su catálogo los títulos de animación más galardonados del mundo, pero también todas las fases de Marvel planificadas por Kevin Feige. Sin contar con Warner Bros. Discovery, Disney es la empresa cinematográfica que más franquicias controla, gracias en gran medida a la compra y adquisición de otras propiedades como la Century Fox (saga Alien y Predator entre otras) o LucasArts (Star Wars e Indiana Jones). Para demostrar esta increíble variedad de historias, hoy recomendamos la película más terrorífica de los últimos tiempos: The night house.

La sinopsis de The Night House es la siguiente: “Mientras intenta superar la inesperada muerte de su pareja, Beth (Rebecca Hall) se queda a solas en una casa cerca de un lago especialmente diseñada para ella. Aunque hace todo lo posible por no perder la cordura, los sueños no tardan en amargarle las noches. Además de estos, las perturbadas visiones de una presencia que llama por ella en la casa comienzan a ser cada vez más habituales. Por el día todo parece normal y Beth paulatinamente comienza a desesperarse. Ignorando a sus amistades comienza a investigar entre sus cosas con el fin de encontrar respuestas. Es entonces cuando comienza a descubrir secretos tan extraños como inquietantes e increíbles. Sin embargo, está dispuesta a resolver el misterio”.

The Night House es sin duda, la película más terrorífica de Disney +. Dirigida por David Bruckner, el realizador tiene una amplia experiencia en el género y su carrera, se ha construido una carrera basada en títulos como La señal, V/H/S y series como Creepshow. Aparte del protagonismo de Rebecca Hall, en la cinta aparecen otros rostros conocidos como Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall, Stacy Martin y Allie McCulloch. La historia no ha sido solamente alabada por el público. La prensa especializada también manifestó su entusiasmo respecto al horrror que ha construido Bruckner, además de destacar la interpretación de Hall. La intérprete londinense ha llevado una trayectoria ascendente desde que debutó con Un chico listo en 2006. Hall rodó con Christopher Nolan El truco final y ha trabajado con Woody Allen en Vicky, Christina, Barcelona y junto a Ben Affleck coprotagonizó The Town.