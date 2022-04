La película iraní Un héroe es una de las últimas grandes obras que nos ha ofrecido el cine de oriente medio, pero hace algunos días supimos que tanto esta como su director, Asghar Farhadi estaban inmersos en un complicado proceso judicial en la que el realizador había sido acusado de plagiar la idea principal de una película pensada por una de sus alumnas. En el país de ambos, de haberle dado la razón a Farhardi, el estado podría haber encerrado a la alumna o por ejemplo haberle aplicado un castigo físico a base de latigazos. Sin embargo, la justicia del país le ha dado la razón y ahora es el cineasta nominado al Oscar el que corre el riesgo de entrar en prisión.

Para la justicia, Un héroe es un plagio del documental All Winners All Losers realizado por la alumna de Farhardi. El tribunal ha dictado sentencia y considera que el director robó la idea y este dictamen no puede ser recurrido. Ahora otro juez es el que debe decidir cuál es el castigo que debe recaer sobre el culpable. Esto podría ir desde la cárcel al reembolso para la alumna de todos los ingresos comerciales obtenidos por la película.

Todo sucedió a raíz de un curso sobre cine documental que Asghar Farhadi dio como profesor en 2014 en un instituto de Teherán. La idea de la que partía el trabajo final, el cual implicaba cómo no la filmación de una pieza documental, era la de “devolver cosas perdidas”. Aquí fue donde la autora de la denuncia Azadeh Masihzadeh registró la idea de Shokri, un preso que devolvió una bolsa de oro cuando se encontraba en un permiso de la cárcel.

Rahim en cambio, es el protagonista de Un héroe, el cual al igual que Shokri en All Winners All Losers, se encuentra una bolsa con dinero en un permiso de la cárcel. Rahim en cambio, al principio parece querer empeñar lo que se ha encontrado para pagar sus deudas, pero al ver que obtiene menos de lo esperado cambia de idea, planeando ahora devolver la bolsa dando una imagen de héroe desinteresado.

Farhardi es una auténtica referencia en el país como un cineasta de autor que ha conquistado el mundo gracias a su interesante y compleja mirada. En 2018 rodó en España Todos los saben, la película que juntó a Ricardo Darín, Penélope Cruz y Javier Bardem.