‘Dejar el mundo atrás’: la manipulación política de los Obama hecha película

Es una de las últimas sensaciones de Netflix pero Dejar el mundo atrás no deja de ser la manipulación política de los Obama hecha película. Y es que el ex presidente de Estados Unidos y su esposa ejercen de productores ejecutivos de una cinta que utiliza el thriller para mandar un mensaje muy poco sutil sobre los que ellos consideran que son los enemigos de su país. Una cinta protagonizada por Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali y Kevin Bacon que plantea un apocalipsis tecnológico. Sam Esmail (creador de la mítica serie Mr. Robot) es el encargado de adaptar la novela homónima de Rumann Alam de la que el propio Barack Obama es un fanático confeso. Una historia que termina siendo panfletaria y, lo peor de todo, aburrida.

Manipulación para todos

Hace pocos meses se estrenó en España Sound of Freedom, cinta de Eduardo Verástegui que aborda la trata de menores y que recaudó más de 200 millones de dólares en Estados Unidos. La película no estuvo exenta de polémica por el apoyo que le prestó el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. De hecho, los progresistas tacharon el filme de ‘ultraderechista’. Ahora, Netflix ha estrenado Dejar el mundo atrás y se plantea un dilema. Esta película es igual o incluso más capciosa y manipuladora que la anterior pero no es objeto de polémica alguna.

Todo en la vida es política, no podemos ignorarla. Eso sí, el arte nunca debería ser panfletario. El arte sirve para cuestionar la realidad, para que los humanos reflexionemos, no para que nos digan lo que tenemos que pensar y lo que no, de hecho, la finalidad de la creatividad es precisamente lo opuesto. Por ello debemos identificar cuándo nos están manipulando, incluso cuando estamos de acuerdo con lo que se nos vende. Algo parecido pasó con una película del año pasado muy celebrada por Hollywood, No mires arriba, que no dejaba de ser un ataque de brocha gorda al conservadurismo, mientras que masajeaba las conciencias de la burguesía progresista.

La historia

Dejar el mundo atrás narra la historia de la familia de Amanda (Julia Roberts) y su esposo Clay (Ethan Hawke), quienes alquilan una casa de lujo para pasar el fin de semana con sus hijos, Archie (Charlie Evans) y Rose (Farrah Mackenzie). Mientras se ponen cómodos en las primeras horas en el lugar, no tardan en llegar dos desconocidos, G. H. (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myha’la), quienes dicen ser los dueños de la vivienda. Ellos darán terribles noticias sobre un ciberataque y, a partir de ese momento, todos deben afrontar un caos a nivel mundial.

Un trailer largo

Sam Esmail evoca tanto el estilo narrativo de Christopher Nolan que convierte su película en lo que está haciendo últimamente el director de Oppenheimer con las suyas: un trailer muy largo que nunca llega a explotar. Todas las secuencias de Dejar el mundo atrás están rodadas para crear una tensión que no detona. Se abusa de la música inquietante y de los planos contrapicados y cenitales para agobiar al espectador, quien termina exhausto a la espera de que le den respuestas. Y cuando estas llegan (al final) resulta ser el manual del conspirador progre que teme que los conservadores le quiten su forma de vida (basada en ver Friends- la serie se usa como excusa narrativa para uno de los personajes-). Uno puede estar de acuerdo con esta ideología pero plasmarla de manera tan obvia es torpe y contraproducente.

Julia Roberts se salva de la quema

Por otro lado, si la trama se salva en algo es por la potente construcción de personajes que va desde el papel a la interpretación de un reparto en estado de gracia. Julia Roberts deja de ser la ‘novia de América’ para dar vida a una mujer amargada y racista que se pasa la película pidiendo ayuda a un marido que va de bondadoso pero es mucho peor persona de lo que creía ser.

Dejar el mundo atrás es un panfleto anitcapitalista hecho por capitalistas convencidos que creen que con un pequeño tirón de orejas pueden irse tranquilos a la cama. Si se quiere ser revolucionario y denunciar injusticias que aprendan de El cuento de la criada, por ejemplo.