Daniel Kaluuya se une al elenco de voces de ‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

La red del reparto de Spider-Man: Cruzando el Multiverso continúa hilvanándose a pesar de que todavía, queda bastante tiempo para que podamos ver su estreno en cines. El último en incorporase a esta fiesta de diferentes trepamuros del universo ha sido Daniel Kaluuya, quien ya ha colaborado con Marvel en el cine interpretando a W’Kabi, un personaje de Black Panther. El actor anunció que no estaría en la secuela que se estrena este fin de semana, pero por el contrario continuará perteneciendo al universo de la Casa de las Ideas al dar vida al personaje de Spider-Punk.

Kaluuya ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2021 por Judas y el mesías negro y este verano lo vimos protagonizando la cinta de ciencia ficción Nop, de Jordan Peele. Spider-Punk es una creación reciente de Marvel sobre el personaje del hombre araña. Creado por Dan Slott y Olivier Copel, hizo su debut en The Amazing Spider-Punk Vol.3 #10. La primera película fue un gran triunfo para Sony Pictures, quien hizo una taquilla increíble (375 millones de dólares) con el filme y se alzó con el Oscar a Mejor Película de Animación. Por si esto fuese poco es con diferencia, la entrega de la franquicia del personaje mejor valorada por el público y con un 97% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. El éxito de ver a varios Spider-Man fue tal que el equipo de Kevin Feige replicó ese espíritu reuniendo a los tres Peter Parker del cine en Spider-Man: No way home: Tobey Maguire, Andrey Garfield y Tom Holland.

Daniel Kaluuya will voice Spider-Punk in ‘ACROSS THE SPIDER-VERSE’. pic.twitter.com/Zv9LWx121V — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 7, 2022

De esta forma, la voz de Daniel Kaluuya se une a las principales que ya estuvieron en la película original como la de Shameik Moore (Miles Morales) y Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), también se confirmó que Oscar Isaac será Spider-Man 2099 y que Issa Rae, Rachel Dratch, Joma Taccone, Shea Whigham y Jason Schwartmann. No es la primera vez que el londinense dobla un personaje en el mundo de la animación, ya que en 2018 participó en la serie La colina de Watership. Spider-Man: Cruzando el Mutiverso llegará a los cines el próximo 16 de junio de 2023. El mismo año, Kaluuya tiene anunciado el proyecto de ciencia ficción y fantasía The Upper World, pero este todavía está sin director agenciado a la producción.