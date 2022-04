Aunque el caso más reciente de éxito del hombre araña lo firma el UCM de Kevin Feige, Sony Pictures sigue teniendo los derechos de exhibición del personaje. Un trato de favor por el cual Disney se queda con la explotación el merchandising y conexión del héroe a su universo, mientras que la empresa nipona engrosa sus arcas, gracias al casi 100% de retribución de la taquilla mundial que consigue de la venta de entradas. Esto no quita que Sony no siga, por su parte, explotando el universo del amigo y vecino de Nueva York (Venom, Morbius…). Su caso propio más llamativo fue la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo, que jugaba ya con el concepto del multiverso y que presentaba como protagonista a Miles Morales. Sin embargo, la triste noticia con la que nos hemos levantado hoy es que su secuela, Spider-Man: Across the Spider-Verse no llegará hasta verano de 2023.

En un principio, Sony había programado el título para el 7 de octubre de este 2022. Pero tristemente y como relata The Hollywood Reporter, las aventuras por los diferentes mundos de Morales llegarán ahora en 2023, concretamente el 2 de junio. Un retraso de 8 meses que además, ha quitado de su nombre el subtítulo “part” (parte) que originalmente tenía. Por lo menos, Sony ha ofrecido por primera vez la fecha de la tercera parte, programada para el 29 de marzo de 2024. La primera Spider-man: Un nuevo universo tuvo un titánico trabajo de base, haciendo que cada detalle hiciese notar el homenaje constante que fue esa propuesta. La segunda entrega visitará diferentes universos y cada uno, al igual que los Spider-Man de la cinta original, tendrá su propio estilo de animación. Las voces principales volverán a ser las de Shameik Moore (Miles Morales), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy) y Jake Johnson (Peter B. Parker). Sin embargo, sabemos que Oscar Isaac será Miguel o’Hara, uno de los nuevos Spider-Man que conoceremos en la nueva entrega.

La major además ha aprovechado el comunicado con el objetivo de anunciar las fechas de las películas individuales del universo de Peter Parker que prepara. Madame Web con Dakota Johnson y Sydney Sweeney llegará el 7 de julio de 2023. Por otro lado, Kraven el Cazador, dirigida por J.C. Chandor y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson aterrizará en las salas el 13 de enero de 2023.

Fuera del universo superheorico, la productora fijo las fechas de The equalizer 3 (1 de septiembre 2023) y Devotion, una cinta bélica protagonizada por Jonatahan Majors que llegará a la cartelera el 28 de octubre.