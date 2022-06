‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’ enseña su villano y agranda el casting de voces

Sony Pictures acaba de mostrar al que será el villano de Spider-Man: Cruzando el multiverso. La secuela es uno de los títulos de animación más esperados y después de que su estreno se retrasase durante varios meses, ahora desde la compañía nipona han brindado una prometedora imagen del ser que pondrá en aprietos al supergrupo de diferentes hombres (mujeres) araña. Su nombre es Spot (mancha) y de momento, sabemos que el actor Jason Schwartzman le dará vida gracias a su voz.

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet. 🕳️ Voiced by Jason Schwartzman, see him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, exclusively in movie theaters June 2, 2023. @SpiderVerse pic.twitter.com/eHjo6BezBf

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 13, 2022