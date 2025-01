Confirmado: los nuevos canales que llegan a Movistar+

Comienza el año y también los cambios y novedades en las plataformas de streaming que de nuevo nos sorprenden con novedades en sus catálogos y también con algunas decepciones. Por ejemplo, tal como anunció Movistar Plus+, desde el 1 de enero de 2025 se han dejado de ver 14 canales de los 80 que tenía disponibles hasta esa fecha. Por eso sus suscriptores están deseando saber qué nuevos contenidos podrán disfrutar con su suscripción para poder compensar esa pérdida. La plataforma de streaming Movistar Plus+ ha decidido ampliar la oferta de contenidos con más cine y series. La plataforma ha llegado a nuevos acuerdos y ahora contará prácticamente con todas las principales plataformas OTT, además de los contenidos originales y exclusivos de Movistar Plus+. Lo que pretenden es que sus usuarios no noten la pérdida de esos 14 canales con la ampliación de contenidos.

Movistar Plus+ cuenta con acuerdos con las principales plataformas de contenidos bajo demanda como SkyShowtime y Apple TV+ en exclusiva y con Netflix, Disney+, Max, Prime Vídeo y FlixOlé que ya estaban integradas en Movistar Plus+- Pero, además, ha establecido acuerdos con dos plataformas nuevas: Filmin y Runtime. , Además, gracias a esta integración las plataformas no solo tendrán su propio apartado dentro de Movistar Plus+, sino que todos estos contenidos serán accesibles desde un único buscador, y muchos de ellos pueden verse bajo la misma interfaz de Movistar Plus+ en lugar de abrirse la app de la respectiva plataforma.

¿Qué canales se van a dejar de ver en Movistar Plus+?

Los 14 canales que han desaparecido del catálogo de Movistar Plus+ el 1 de enero de 2025 son del paquete básico el canal Cocina, Historia, Hollywood, Decasa y En Familia y del paquete premium AMC, AMC Break, AMC Crime, Buen Viaje, Dark, Somos, Sundance, Odisea y XTRM. Hay que dejar claro que estos canales estaban disponibles en Movistar+ a través del paquete AMC Selekt y que estono implica una compensación para los usuarios de la plataforma de streaming, sino que simplemente se dejará de cobrar a todos aquellos usuarios suscritos a estos canales como servicio adicional.

Hay que tener en cuenta que los canales relacionados con AMC se pueden ver gracias a AMC+ a través de otros operadores de televisión de pago como Vodafone TV o mediante su integración en Amazon Prime Video y Apple TV.

Las dos nuevas plataformas que se podrán ver

La primera plataforma cuyos contenidos pueden disfrutar este 2025 los usuarios de Movistar Plus+ es Filmin que está especializada en cine independiente, películas de autor y series europeas. Esta integración en Movistar Plus+ no supondrá para los usuarios ningún descuento en el precio habitual, que se mantiene en 9,99 euros al mes.

La segunda es Runtime que es una plataforma FAST gratuita con publicidad accesible a través de Internet y que también se integrará en Movistar Plus+ desde enero desde 2025. Gracias a este acuerdo se agregarán sus más de mil títulos que se podrán ver ahora directamente desde la interfaz de Movistar Plus+.

Los nuevos canales temáticos de la BBC

Otra de las buenas noticias que ha anunciado Movistar Plus+ para este 2025 es la incorporación de cuatro nuevos canales temáticos de la BBC. El primero es BBC History que se podrá ver en el dial 84 y se centra en la emisión de documentales de temática variada para descubrir y comprender la historia de nuestro planeta. BBC Food se podrá ver en el dial 92 y ofrecerá documentales sobre cocina internacional, recetas para conocer otras culturas y países y, en definitiva, programación relacionada con el mundo de la cocina y la alimentación.

También se podrá ver el canal BBC Drama en el dial 32 donde se emitirán series británicas de diversos géneros, que abarcan desde el suspense hasta la comedia y el drama. En BBC Top Gear, que va a estar en el dial 34 se emitirán programas de todo tipo sobre coches y velocidad, siendo ‘Top Gear’ su programa estrella.

También se ha anunciado un nuevo canal con producciones de la BBC sobre diseño de interiores, cocina, jardinería, viajes y cultura con el que intentará llenar el vacío del canal Decasa que era el favorito de muchos usuarios.

Además, con Terror por M+ intentará compensar a los suscriptores por el fin de emisión del canal Dark. Un canal temático que se dedicará exclusivamente al cine de terror con los clásicos del género, los títulos más recientes y producciones independientes. Por último, los clientes de fibra y móvil que tengan contratado el paquete Ficción, tienen acceso a un nuevo canal en el que se mostrarán los contenidos de las plataformas incluidas en Ficción como SkyShowtime, Max Avances, y a partir de enero, el nuevo canal Apple TV+.

Como todo no pueden ser alegrías, también Movistar Plus+ ha anunciado una subida de precios en sus paquetes a partir del 13 de enero. La plataforma, que ya subió el año pasado las tarifas en enero y mayo lo justifica por las mejoras que han ido aplicando en diferentes productos y servicios, y por el aumento de precios que han realizado los proveedores de televisión como, por ejemplo, Netflix.