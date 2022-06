‘Cómo mandarlo todo a la mierda’, la serie de adolescentes que se estrena en HBO Max

¿A qué alguna vez has tenido ganas de mandarlo todo a la mierda? Pues es justo lo que deciden hacer los protagonistas de la serie Cómo mandarlo todo a la mierda que estrena HBOMax el viernes 1 de julio. La serie está protagonizada por un grupo de amigos adolescentes que se lanzan a la carretera sin rumbo fijo.

Una serie dramática de 6 episodios de media hora que es una de las apuestas de la plataforma de streaming para este verano. Los cuatro amigos comienzan un loco y desenfrenado viaje y disfrutar de los últimos días de su adolescencia y comienzan a descubrir las exigencias y los problemas de la vida adulta. Cómo mandarlo todo a la mierda se presentó en la pasada edición del Festival Lo Que Viene de Tudela.

¿Por qué quieren mandarlo todo a la mierda?

La protagonista de esta serie es Alba, una joven a la que le cuesta adaptarse a su nuevo instituto al que ha llegado hace poco tiempo. Todo se complica un poco más cuando les dan una horrible noticia: el viaje de fin de curso se cancela. Sus planes de escapar de casa unos días en verano desaparecen.

Pero todo cambia cuando descubre que un grupo de compañeros han pensado en una solución perfecta: hacer creer a sus padres que el viaje sigue en pie, robar la furgoneta del hermano de uno de ellos y lanzarse tres semanas a la carretera. “El plan es no tener plan, ir sin rumbo fijo, improvisando. Solo hay algunas reglas: no se puede publicar nada en redes sociales, hay que estar siempre moviéndose y, lo más importante, no hay vuelta atrás”, se explica en sinopsis de HBO Max.

Un buen reparto

La serie Cómo mandarlo todo a la mierda está protagonizada por los actores españoles Naira Lleó (Hierro Temporada 2), Malva Vela (El reino), Gabriel Guevara (Skam), Óscar Ortuño (30 Monedas), Nadia Al Saidi (La caza Tramuntana) y Sergi Méndez (Sky Rojo).

Cómo mandarlo todo a la mierda es una original serie española creada por Jaime Olías y Pablo Sanhermelando, escrita y dirigida por Jaime Olías. Para sus creadores “la serie profundiza en el sentimiento de la falta de libertad y de su búsqueda dentro de la juventud. Un sentimiento que todos tenemos (en mayor o menor medida), y que experimentamos en cada una de las fases de la vida de una forma diferente. El espectador puede esperar un retrato veraz, fiel y naturalista de la juventud a la que representamos”.