Las series españolas están cambiando el panorama de la ficción en nuestro país. Por eso, siempre es una buena noticia el estreno de una nueva serie. El domingo 7 de noviembre se estrena el último proyecto de Javier Ambrossi y Javier Calvo: la serie Cardo en ATresPlayer. Un guion en el que han trabajado los Javis a cuatro manos con Ana Rujas conocida por su obra La mujer más fea del mundo y Claudia Costafreda. por sus cortos Néboa y Benidorm 2017.

Cardo es la apuesta de Atresmedia para noviembre y consta de seis episodios, aunque el 7 de noviembre solo se estrenarán los dos primeros episodios de la serie. Además, la serie también estará disponible fuera de España a través de ATresplayer Premium Internacional. Una ambiciosa producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina. Montse García, Sonia Martínez, Amparo Miralles, Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores ejecutivos.

Una treinteañera con problemas

La protagonista de Cardo es María, una chica madrileña que va a cumplir 30 años y que no sabe muy bien qué hacer con su vida. María tiene todo tipo de problemas: consume drogas, no tiene dinero, mantiene una relación tóxica con el sexo y odia su cuerpo. Como no se siente a gusto con su vida decide reconducirla ayudando a Puri, una mujer de su barrio que tiene una floristería que está a punto de cerrar. María está a punto de lograr cambiar su futuro, pero por desgracia sufrirá un accidente que le cambiará la vida y le hará afrontar algunas dolorosas verdades.

Una original serie centrada en los problemas de esa generación millennial de jóvenes y no tan jóvenes que rondan los 30 años y no saben muy bien cómo encaminar su vida. Jóvenes que se dado de bruces con un mercado laboral muy complejo en el que la mayoría no han logrado el puesto de trabajo que soñaba. Cardo, además, es una crítica sobre el consumismo y las expectativas que se imponen según el físico de las personas en un mundo exigente que se rige por la imagen. Una serie que pretende ayudar a reflexionar en los problemas actuales de esta generación.

Un buen equipo para Cardo

La serie Cardo está basada en una idea original de Ana Rujas que protagoniza ella misma dirigida por Claudia Costafreda. Las dos forman un buen equipo como cocreadoras y guionistas de la serie. En el reparto también se encuentran actores como Clara Sans, Ana Telenti, Juani Ruiz, Alberto San Juan, Diego Ibáñez y Yolanda Ramos.

Una buena serie para los que buscan una ficción que refleje la situación de los millennial y que reflexione sobre los problemas de los que han nacido en esos años y no son capaces de reconducir su vida.