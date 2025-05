‘Capitán América: Brave New World’ ya tiene fecha de estreno en Disney + tras su fracaso en cines

A poco más de dos meses para el estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos y después de los buenos resultados de Thunderbolts, parece que la casa de las ideas respira un poco más tranquila con el futuro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Sin embargo, el año marvelita no comenzó tan bien como se esperaba por culpa de una Capitán América: Brave New World que tras fracasar en la taquilla internacional, tiene desde hoy mismo una fecha definitiva para su llegada a Disney +.

Así, a partir del próximo 28 de mayo, los suscriptores de la casa del ratón podrán acceder a la que es la primera película del superhéroe sin Chris Evans y con Anthony Mackie sustituyendo al anterior líder de Los Vengadores. Una transición de roles que ya vimos en Vengadores: Endgame (2019), pero que no llegó a materializarse del todo hasta la emisión de la serie Falcon y el Soldado de Invierno (2021). Ahora, cerrando una fase narrativa desastrosa por parte del equipo de Kevin Feige, desde la major intentarán al menos que la cinta dirigida por Julius Onah funcione como un reclamo novedoso en el catálogo de su marca de streaming. La cuarta película del Capitán América llegará a Disney + tan sólo tres meses de su paso por los cines, con el objetivo de engrosar el cosmos de los 34 largometrajes que están anexionados al abanico de contenidos de la plataforma, juntos a su decenas de series spin-off complementarias.

‘Capitán América 4’ en Disney +

Con un presupuesto de 180 millones de dólares, Capitán América: Brave New World aterriza en Disney + después de solamente recaudar 415 millones de dólares en todo el mundo. Porque aunque las cuentas puedan parecer positivas, en realidad a esa inversión presupuestaria debemos añadirle una campaña de marketing promocional que provocaría que el límite de recaudación para no perder perder dinero se localizase en una horquilla que va desde los 425 a los 480 millones de dólares.

A ese desastre económico le debemos sumar el desapego del público y a una prensa especializada que tumbó esta forzada herencia del personaje. En la web de Rotten Tomatoes, la película mantiene un 48% de reseñas positivas, un único porcentaje por encima de lo que por ejemplo, logró Eternals (2021). La buena respuesta con Thunderbolts ha ofrecido algo de oxígeno a la IP, pero Capitán América: Brave New World sigue representando ese aviso sobre una tendencia peligrosa para la propiedad intelectual: el público ya no va a comprar cualquier cosa y ya no existe ninguna moda que pueda paliar en cierta medida el rechazo popular.

Si bien Deadpool y Lobezno (2024) fue un exitazo taquillero, el cuarto largometraje del héroe de las barras y estrellas marca un tropiezo más que se suma a otras debacles financieras del estudio como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023) y The Marvels (2023).

¿De qué trata ‘Capitán América 4?

La sinopsis oficial de Capitán América: Brave New World es la siguiente: «Tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos Thaddeus Ross, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo en rojo».

Aparte de la participación de Mackie y el regreso de los personajes interpretados por Danny Ramirez y Carl Lumbly, este filme de dos horas de duración tuvo novedades en su elenco de estrellas, como la actuación de un Harrison Ford que encarnó al presidente Ross, sustituyendo al tristemente fallecido en 2022, William Hurt. Otros en cambio, supusieron vueltas que se remontan al casting de El increíble Hulk (2008), con Tim Blake Nelson y Liv Tyler. Después completando el reparto están Shira Haas, Giancarlo Esposito, Xosha Roquemore, William Mark McCullough, Takehiro Hira y Jóhannes Haukur.

Una cinta con grandes problemas

El fracaso de Capitán América: Brave New World se veía venir desde el mismo momento de su propio rodaje, a través de los continuos retrasos y problemas en la producción. Intentando recuperar el éxito de la serie de Falcon, la cinta tuvo que recurrir a extensos reshoots que dispararon su presupuesto, incluyendo incluso escenas con personajes como el de Exposito que a priori, no iban a aparecer en la historia. Por si todo esto no fuese suficiente, se publicaron varias complicaciones a raíz de la presencia de Ford, el cual según varios informes generó un ambiente tenso en el set.