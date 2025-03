Broncano, el gran fracaso de TVE: sus audiencias se hunden cada día más

David Broncano no levanta cabeza. La Revuelta lleva semanas en su peor racha de pérdida de audiencia ante su rival más directo El Hormiguero. Parece que la estrategia de moncloa de contratar al humorista en la cadena pública para destronar a Pablo Motos en Antena3 (siempre muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez) no está dando el resultado que se esperaba. El miércoles 14 de marzo, La Revuelta firmó un 10,2%, su cuota de pantalla más baja de todos los tiempos, y 1.398.000 espectadores, el peor registro del programa en su horario habitual, con una entrega que coincidió de lleno con el partido de la Champions Atlético-Real Madrid (13,9% en Movistar Plus+). El Hormiguero, sin embargo, resistió con un buen 13,9% y 1.902.000 espectadores. Y para colmo de Broncano, la última parte del reencuentro de La isla de las tentaciones en Telecinco, marcó un 13,4% de share. Recordemos que, según el cómico, el reality de Mediaset es el culpable de su crisis.

Desde que arrancó su andadura el pasado mes de septiembre, Broncano ha sobrevivido en las noches con unos datos aceptables e incluso satisfactorios, especialmente para La 1 -que viene de una crisis de audiencias casi crónica-, cadena para la que La Revuelta y David Broncano eran sus grandes bazas para hacer sombra a los rivales. Sin embargo, en las últimas semanas, el espacio de la televisión pública ha experimentado un bajón en audiencias significativo.

La peor noche de Broncano

La del miércoles 12 de marzo, fue una noche marcada televisivamente por el partido de la Champions Atlético-Real Madrid que anotó 13,9% de cuota de pantalla en Movistar Plus+, que por si fuera poco también incluyó prórroga (16,9%) y penaltis (19,5%).

Ante esta competencia, el más perjudicado fue David Broncano. Ese día, La Revuelta registró un 10,2%, su share más bajo de todos los tiempos, y 1.398.000 espectadores, el peor registro del programa en su horario habitual.

El Hormiguero también compitió contra el evento deportivo pero salió mejor parado. Esa noche, la visita de la cantante María del Monte consiguió que el programa presentado por Pablo Motos alcanzase un 13,9% cuota de pantalla y 1.902.000 espectadores.

El Hormiguero logra así su mayor racha de victorias frente a La Revuelta, ocho en total, tanto en su enfrentamiento de programa contra programa (número totales), como en franja de coincidencia. Este miércoles, por cierto, si analizamos sólo el tramo en el que coinciden los dos espacios, Motos saca 3,5 puntos a Broncano (13,9% contra 10,4%).

Tampoco le fue mal al gran fenómeno de la temporada, La Isla de las tentaciones, que emitió en Telecinco la segunda parte del reencuentro entre concursantes, alcanzó un 3,4% de cuota y 1.718.000 espectadores.

¿La culpa es de ‘La Isla de las tentaciones’?

Diez días antes, el martes 4 de marzo, el propio Broncano, ante la visita de la humorista Eva Soriano, culpó a la Isla de las Tentaciones de la bajada de audiencia de La Revuelta.

Sobre la emisión del programa de Telecinco en la noche de los lunes y los miércoles, Broncano reconoció que: «Vaya tres meses llevamos. A nosotros nos afecta mucho en la audiencia, porque el público es coincidente, de 20 a 50. A ver si acaba, ¡la virgen!».

«Voy a polémica por semana» «Se me ha llamado cateta, choni…»🥲 Me gustaría ver las notificaciones de Eva un día de tranquis. La gente pierde mucho tiempo en enfadarse en cosas que xd #LaRevuelta @EvaSoriano90 pic.twitter.com/FduCYakqQf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 4, 2025

Eva Soriano reconoció que había acudido al programa porque era martes. «He preguntado primero si hoy tocaba Montoya», aseguró la humorista. Broncano, sin aguantar más la situación, preguntó: «¿Pero cuánto le queda ya?»

Cuando la cómica explicó que al día siguiente se iba a producir la hoguera de Montoya con Anita (la pareja más popular de la edición), el conductor de TVE aseguró: «Bueno, mañana entonces estamos muertos. Esto no lo va a ver ni Dios».