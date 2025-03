La Revuelta se ríe de los madrileños: «Madrid viene del árabe y significa… especulación inmobiliaria»

Yunez Chaib, colaborador de David Broncano en La Revuelta, aprovechó su aparición en el programa de este miércoles para reírse de los madrileños durante uno de sus números cómicos. Chaib presentó un mapa de la Comunidad de Madrid para, posteriormente, comenzar diciendo que el significado de la palabra Madrid proviene del árabe, y que significa «especulación inmobiliaria».

«Yo no tenía ni idea. Madrid viene del árabe que significa: lugar abundante en especulación inmobiliaria», señalaba. Luego contó lo siguiente: «Nada más llegar lo que me sorprendió fue que los conductores de autobús arrancan antes de que la gente esté en su sitio. Arrancan a tope. He visto a señores poniéndose magnesio en las manos para subirse al bus».

Chaib prosiguió con su monólogo haciendo una comparación entre la sociedad en Madrid y Manacor, de donde es originario. «Una cosa que me vuelve muy loco son los madrileños genéricos, salen todos los días. Cada día puedes salir de fiesta».

Para acabar su actuación, Chaib hizo una reflexión, en la que habló sobre cómo echa de menos su vida fuera de Madrid: «Echo de menos la playa, me falta la humedad en el aire, me falta la familia, que la gente no vaya corriendo por la calle. Atención sanitaria un poco. Pero lo que no me falta es que me levanto por la mañana y escucho: pio pio, de un semáforo, claro. Mira me conformo».

Los que vivimos en Madrid, sabemos que todo esto es verdad ✅@YunezChaib pic.twitter.com/gqPGYkh7PZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 12, 2025

¿Quién es Yunez Chaib?

Yunez Chaib nació en Melilla en 1994, y proviene de una familia de raíces árabes, aunque ha pasado gran parte de su vida en Mallorca junto a su familia. Se conocen pocos detalles de su vida personal. Sin embargo, él mismo ha dado algunos detalles sobre esto en sus monólogos, como su nacimiento: «Mi madre me acabó de parir en el sofá con la ayuda de unas vecinas, y mi abuela cortó el cordón umbilical con las tijeras de cortar pescado», señalaba.

Antes de entrar en el mundo de la comedia, tuvo otros empleos, uno de ellos como reponedor en un supermercado, pero se incorporó a La Resistencia, el programa que precedió a La Revuelta, en sus dos últimas temporada, y Broncano ha decidido llevarlo consigo en el salto a la televisión pública.

Aunque el melillense también ha hecho varias apariciones en series de televisión como en Mai neva a Ciutat de TV3 o Doctor Portuondo en Filmin, donde compartió reparto con Berto Romero o Arturo Valls. Su último trabajo en ficción ha sido en la serie Si lo hubiera sabido de Netflix, donde interpreta al amigo de uno de los protagonistas, Miquel Fernández. También participan Megan Montaner o Salva Reina.