La Revuelta sigue faltando a la cita con sus espectadores de La 1, dejando a Pablo Motos y su Hormiguero camino libre para llevarse a la audiencia en su particular pelea. Pese a que el programa de David Broncano parecía haberse convertido en el referente de la nueva estrategia de la cadena pública, lo cierto es que se ha visto obligado a ceder su sitio a un contenido que seguro que dará mucha más audiencia que sus invitados, motivo por el que no se emitirá a las 21:40 h, como es habitual, en la noche del miércoles 26 de febrero.

En su lugar, los espectadores podrán ver el partido de la semifinal de la Copa del Rey que enfrenta al Real Madrid contra la Real Sociedad, que comenzará a las 21:30 h. Este partido será clave para comenzar con buen pie la eliminatoria y optar a tener un puesto en la final, que se celebrará el próximo 26 de abril de 2025 en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Es de esperar que el encuentro se acerque a los espectaculares datos de audiencia marcados por el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid, que rozaron los cuatro millones de espectadores de media y una cuota del 27,5 %, datos de otra época que solamente el deporte es capaz de conseguir. Aunque hay que destacar que el encuentro, como suele ser habitual entre el equipo catalán y el madrileño, estuvo lleno de emoción de goles, siendo uno de los clásicos para los aficionados al fútbol, independientemente del equipo al que sigan.

Ante la llegada del fútbol, a Broncano y compañía no les queda otra que ceder su hueco y tomarse un día de descanso, algo que solo ha ocurrido en contadas veces, siendo la información sobre la terrible DANA que golpeó Valencia la única que hasta ahora lo había conseguido.

En lugar de esperar hasta bien entrada la noche para emitir el programa, TVE ha decidido eliminar a La Revuelta de la parrilla, manteniendo a las 23:20 h la emisión de la serie Asuntos internos. Con esta jugada, la cadena pretende aprovechar el enorme público que arrastrará el fútbol, por lo que esperan que muchos se queden a ver el capítulo y puedan comenzar a engancharse a ella.

No es nada nuevo y TVE ya ha utilizado esta misma técnica en numerosas ocasiones, aunque no siempre le ha dado buenos resultados. Series como Las Abogadas y Detective Touré también tuvieron esa ayuda, aunque no pudieron hacer que sus audiencias crecieran de forma espectacular a largo plazo.

El programa más beneficiado de esta estrategia fue MasterChef, que en el año 2013 arrancó su primera temporada logrando en sus dos primeras galas un 11 % y 10 % de share respectivamente. Pero, TVE no tiró la toalla y decidió cambiar su día de emisión, para que tuviese como telonero varios partidos de la Champions League, algo que hizo que en su tercera entrega, después de un Bayern de Múnich contra el F.C. Barcelona, el talent creciese hasta el 15 % de share.

La cuarta entrega subió incluso más, logrando un 18 % el 30 de abril de 2013, pero no sería hasta el quinto programa, ya sin el apoyo del fútbol, cuando se confirmó la buena acogida. Desde entonces, las audiencias se comenzaron a disparar hasta llegar a superar el 20 % de cuota y los cuatro millones de espectadores. Mención aparte merece la final, que reunió a más de 5’5 millones de espectadores y superando el 33 % de cuota, datos a los que el programa de los cocineros hace mucho que no se acerca.

¿Cuándo vuelve ‘La Revuelta’?

Tras su ausencia del miércoles 26, Broncano, Grison y Ricardo Castella volverán a su horario habitual el jueves 27 de febrero, volviendo a ocupar la franja de 21:40 h hasta las 23:00 h. Después, TVE ofrecerá una nueva entrega de Maestros de la Costura Celebrity.