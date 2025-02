La reacción de Anita a las imágenes de Montoya en ‘La isla de las tentaciones’: «Me sale la risa tonta»

El pasado lunes, 17 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de La isla de las tentaciones. La nueva edición se ha convertido en un absoluto éxito en la cadena española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, y después de lo acontecido, los espectadores del formato fueron testigos de una nueva tanda de hogueras. Un nuevo encuentro con lo acontecido en las villas de sus parejas donde Anita descubrió lo que estaba haciendo su pareja, Montoya.

Antes de ver las imágenes, la participante le comentó a Sandra Barneda que no sabía qué esperar de su pareja. Según ella, desde que comenzaron la aventura de La isla de las tentaciones él está irreconocible para ella. Una actitud e imagen que lo alejan demasiado del hombre del que se enamoró. Fue entonces cuando la joven vio imágenes en las que aparecía Montoya hablando con Gabriela, su tentadora, de la posibilidad de tener una relación en el futuro. Todo ello sumado a imágenes que mostraban que el andaluz lo está pasando muy mal en la isla, pues se le pudo ver llorando. Sin embargo, Anita se mostró impasible con él.

«Es que le sale tan rápido la lágrima, Sandra. No me creo nada de este chico. ¡Falso, hipócrita! Me provoca risa», le dijo a la comunicadora. Las imágenes iban pasando en la tablet y Anita no podía esconder su risa. Una actitud que desconcertó a la presentadora del programa, que le preguntó el por qué de su risa.

«Por todo. Que tiene valores, que tiene una atracción física con ella… Física sí, sentimental no. Y si la tiene, me alegro por ellos. Ese no es mi novio, y desde que ha entrado no ha sido mi novio en ningún momento», le respondió. Lejos de quedar ahí, luego se vieron imágenes de Montoya cantándole a Gabriela y momentos un poco subidos de tono.

«¿Dónde está mi novio? Tanto que llora. ¿Ves cómo es un hipócrita de mierda? Un día dice una cosa y al otro está haciendo otra. Me da vergüenza haber estado con una persona así», afirmó Williams, visiblemente molesta. Asimismo, antes de concluir su hoguera, Anita se sinceró y opinó que, a diferencia de ella, Montoya hace lo que hace sin tener ningún vínculo emocional con su tentadora.

Anita se sincera sobre sus sentimientos hacia Manuel

«Yo no tengo solo atracción física. Si hubiera escuchado algún ‘te quiero’ o algo… A mí Manuel me ha dicho que me quiere mucho, y yo le he dicho que un poquito. Todavía no sé si con Manuel va a haber otro tipo de sentimiento, pero, de momento, no le quiero como mi pareja, pero tiene muchas papeletas», afirmó.

Una confesión que no dejó indiferente a Sandra Barneda, por lo que la comunicadora le preguntó si entre ella y Manuel había algo más que atracción y si sentía algo, de verdad, por él. «A la vista está que sí que lo siento. A mí me hablas de Manuel y me sale la risa de tonta, no puedo evitarlo. Es que me gusta mucho, le quiero un poquito. Me ha cuidado mucho y muy bien», sentenció.