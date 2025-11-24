Una Billie Eilish cinematográfica: James Cameron le ha dirigido un documental que se estrenará en cines

El concierto documental de The Eras Tour de Taylor Swift le demostró a la industria musical, que las salas pueden funcionar tan bien como un concierto multitudinario. Los entresijos de las giras, las potentes realizaciones y las continuas sinergias entre ambos mercados suponen, un sugerente producto comercial para las distribuidoras y los sellos. En España hemos tenido por ejemplo, el caso de Esta ambición desmedida de C. Tangana y hace poco mostramos el primer tráiler del mockumentary que A24 va a lanzar en 2026 con Charli XCX. Ahora, el turno le ha llegado a Billie Eilish, quien ha confirmado, a través de sus redes sociales, que su última pieza audiovisual musical rodada por James Cameron se proyectará en cines.

Hace escasas horas, la californiana dio la noticia a través de su cuenta de Instagram en una publicación en la que se le puede ver junto al director de Titanic y Avatar. El post incluía el siguiente texto: «Hit Me Hard and Soft: The Tour (en vivo en 3D) estará en cines el 20 de marzo de 2026. Este ha sido uno de mis tours favoritos de siempre y poder capturarlo y codirigirlo en esta película con James Cameron ha sido realmente un sueño hecho realidad. No puedo esperar a que todos lo veáis». El oscarizado cineasta por su parte, compartía igualmente la misma instantánea recordando la fecha y alabando la experiencia de poder haber colaborado con la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Cameron (@jamescameronofficial)

Como bien apuntan ambos posts, el documental tendrá una fuerte incidencia con el formato 3D. Una tecnología otrora tendencia en el mercado del patio de butacas que Cameron maneja como nadie en el más estricto sentido de la espectacularidad y a nivel de explotación comercial. Recordemos que gracias al 3D, el realizador consiguió un empujón gigantesco en el box office, con el que tanto Avatar como Avatar: El sentido del agua lograron superar los 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Billie Eilish quizás no tenga el reclamo desmedido de Swift, pero no existe en la tierra un director tan apropiado como James Cameron para intentar batir los números de The Eras Tour, el cual reunió en la taquilla unos 261 millones de dólares, superando el récord en el formato que hasta el momento poseía This Is It de Michael Jakson. Hit Me Hard and Soft: The Tour se realizó en colaboración con Darkroom Records, Interscope Films y Lightstorm Entertainment.

Billie Eilish y James Cameron: una asociación de Oscar

La colaboración entre Billie Eilish y James Cameron supone una mezcla intergeneracional de talento de dos figuras que saben mejor que nadie como captar el reclamo y en definitiva la atención de audiencia masivas.

La estrella de tan sólo 23 años ha vendido en su corta carrera más de 10 millones de álbumes y ganado hasta nueve premios Grammy. Por si fuera poco, su música también ha brillado en el campo cinematográfico. Eilish tiene dos premios Oscar a la mejor canción por No time to Die para Sin tiempo para morir y What Was I Made For? de Barbie. Cameron tiene una larga trayectoria de exitazos taquilleros. Desde Terminator a sus Na´vi de Pandora. Se llevó la estatuilla dorada a la mejor dirección y al mejor montaje por Titanic en 1998.

No es el primer documental de Eilish

Los documentales anteriores de la cantante incluyen Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, dirigido por RJ Cutler y la película concierto, Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. Hit Me Hard and Soft: The Tour está producido por Apple Music y distribuido por AMC theatres.

Antes de mostrarnos su visión de la gira de la estrella musical, Cameron estrenará en cines Avatar: Fuego y ceniza el próximo 19 de diciembre.