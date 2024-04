200 cantantes se unen contra de la inteligencia artificial: «Hay que detener este asalto»

La inteligencia artificial ha comenzado a ser un problema muy real en la industria musical. Desde el pasado año 2023 la música y la voz de los cantantes se ha visto comprometida por las creaciones de la IA. Y es que en el año pasado comenzaron a aumentar la creación de versiones de canciones con la voz de otros artistas creadas por la inteligencia artificial. Ahora, ha evolucionado a incluso crear canciones con las voces de artistas de forma casi indistinguible. Por eso, artistas como Billie Eilish han querido denunciarlo.

Varios artistas de grande renombre se han unido en crear un comunicado para condenar como «irresponsable y depredador» el uso de la inteligencia artificial en la creación de música. Artistas como Billie Eilish, Katy Perry, Camila Cabello o Sam Smith han firmado este comunicado difundido por Artist Rights Alliance (ARA) que asegura que este uso atenta contra la «creatividad humana».

Nearly 250 artists call on tech companies to stop AI use that devalues music and infringes upon the rights of human artists. AI has enormous potential as a tool for human creativity – but when used irresponsibly, it poses an existential threat to our art. — Artist Rights Alliance (@artistrightsnow) April 3, 2024

Y es que pretenden concienciar acerca del mal uso empleo de esta herramienta para imitar o modificar las voces de artistas, ya que perjudica a sus derechos. «Hay que detener este asalto a la creatividad humana. Debemos protegernos contra el uso depredador de la inteligencia artificial para robar la voz y la imagen de los artistas profesionales, violar los derechos de los creadores y destruir el ecosistema musical», relata el comunicado.

«No se equivoque: creemos que, cuando se usa responsablemente, la IA tiene un enorme potencial para promover la creatividad humana y de una manera que permita el desarrollo y

crecimiento de experiencias nuevas y emocionantes para los fanáticos de la música en todas partes», aclaraban. «Desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladores están empleando Al para sabotear la creatividad. y socavar a los artistas, compositores, músicos y titulares de derechos.»

Transparency is the first step towards protecting our creative future. We stand with creators – and support the Generative AI Copyright Disclosure Act introduced by @RepAdamSchiff. To learn more about this legislation visit https://t.co/dqJXqx9Bon pic.twitter.com/gksOBWHC1o — Artist Rights Alliance (@artistrightsnow) April 11, 2024

Además, aseguran que los creadores de contenido a partir de la inteligencia artificial se está aprovechando de las creaciones de los artistas para crear modelos de IA sin su previo consentimiento. «Cuando se usa irresponsablemente, la IA supone amenazas enormes para nuestra habilidad de proteger nuestra privacidad, nuestras identidades y nuestras vidas», agregan.

«Hacemos un llamamiento a todos los desarrolladores de IA para que se comprometan a no desarrollar ni desplegar tecnología, contenidos o herramientas de generación de música por IA que socaven o sustituyan el arte humano de los compositores y artistas o nos nieguen una compensación justa por nuestro trabajo», imploraban los artistas que firmaban este comunicado.

‼️ Calling all artists, we need YOUR help to amplify this urgent message ‼️ Use these images to post to your social media accounts, and encourage others to do the same. I’m one of more than 200 artists calling on tech platforms and AI companies to stop irresponsible AI use that… pic.twitter.com/TerJjfIvKt — Artist Rights Alliance (@artistrightsnow) April 5, 2024

La inteligencia artificial ya ha creado éxitos musicales

Además de la creación de versiones falsas de canciones con la voz de famosos cantantes, también ha habido algunos casos muy polémicos como el de Gostwriter977, un creador que hizo una falsa colaboración de Drake y The Weeknd llamado Heart on My Sleeve. Otro caso muy sonado fue el de NostalgIA, una canción creada como una falsa colaboración entre Daddy Yankee, Justin Bieber, y Bad Bunny. Se le hizo tanto eco a este tema que Bad Bunny denunció este tema publicamente.