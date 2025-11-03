Así es Javier Cámara: edad, su pareja e hijos, dónde vive y sus papeles más destacados

El actor Javier Cámara es uno de los actores más versátiles y queridos de España. Nació el 19 de enero de 1967 en Albelda de Iregua, un pequeño pueblo de La Rioja con apenas 3.000 habitantes. Hijo de un agricultor y una ama de casa, creció entre viñedos y huertos, lejos del brillo de los focos. A los 18 años se marchó a Madrid para estudiar Arte Dramático en la Resad, donde se graduó en 1991. Su primer trabajo fue en el teatro: El caballero de Olmedo con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Pero el gran salto llegó en 1999 con Paco, el informático tierno y torpe de la inolvidable serie 7 vidas (Telecinco), que lo convirtió en rostro popular durante siete temporadas.

El cine lo reclamó en 2001 con Pedro Almodóvar: En Hable con ella (2002) interpretó a Benigno, el enfermero que cuida a una bailarina en coma. Su actuación le valió el Goya al Mejor Actor de Reparto y el reconocimiento internacional. Almodóvar repitió con él en La mala educación (2004), donde encarnó a Paca/Paquito, un travesti trágico.

Dos años después, Fernando Trueba le dio el papel de Antonio, el profesor que busca a John Lennon en Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013), por el que ganó su primer Goya como protagonista. En 2015 llegó Truman, dirigida por Cesc Gay. Cámara dio vida a Tomás, un hombre que acompaña a su amigo enfermo terminal (Ricardo Darín) en sus últimos días. Un trabajo que le dio segundo Goya al Mejor Actor y un lugar en el corazón del público.

Ese mismo año debutó en Hollywood con un cameo en The Night Manager (AMC), pero su gran incursión internacional fue en The Young Pope (2016) y The New Pope (2020) de Paolo Sorrentino, donde interpretó al cardenal Gutiérrez, un clérigo astuto y humano entre tiburones vaticanos.

En televisión, tras 7 vidas, protagonizó Vota Juan (TNT, 2019), una comedia política donde encarna a un ministro patético y entrañable. En 2022 llegó Rapa (Movistar+), donde interpreta a Tomás, un profesor de literatura con ELA que investiga un crimen en silla de ruedas.

Vida personal

Javier Cámara vive con sus mellizos de 8 años, nacidos en 2017 por gestación subrogada. Celoso de su privacidad, no revela nombres ni pareja. Su amigo James Rhodes vive en el mismo edificio. Vuelve a La Rioja siempre que puede: «Allí recargo pilas entre olivos y jamón», suele decir.

¿Quién es su pareja?

Javier Cámara nunca ha mostrado ni confirmado pareja oficial. Los paparazzi no han logrado una sola foto de él con nadie.

Los hijos de Javier Cámara

El actor es padre entregado de dos mellizos (niño y niña) nacidos en verano de 2017 en Nueva York por gestación subrogada. Javier Cámara los protege al máximo: ni nombres, ni fotos de cara, ni redes. Sólo dejó filtrar dos imágenes paseando el carrito por Madrid. Asegura que ser padre le cambió la vida: «Estoy chocho, aprendo todos los días y soy más frágil», dijo en una entrevista a vanitatis.elconfidencial.com

Dónde vive

El actor vive en Madrid, en un barrio discreto del centro. Allí cría a los mellizos y sale a pasear sin ser molestado. De vez en cuando vuelve a su pueblo riojano a ver a la familia y «comer buen jamón».