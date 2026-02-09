Ana Rosa: «Sánchez no convoca elecciones porque Aragón es un anticipo»

Ana Rosa Quintana ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora, que ha destacado el batacazo del PSOE en Aragón. La presentadora de El Programa de Ana Rosa ha vuelto a retratar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y ha advertido de sus intenciones futuras respecto a una posible convocatoria electoral.

«Derrota histórica del sanchismo. La estrategia de Moncloa de colocar a ministras en las candidaturas regionales ha puesto de manifiesto que es el mismo Sánchez el que se presenta a las elecciones y es Sánchez el que pierde esas elecciones. No sólo las pierde, sino que además alimenta y engorda a Vox con su relato de que viene la ultraderecha. Los de Abascal han duplicado sus escaños y se convierten en la llave de la gobernabilidad. Al PP también le ha fallado la estrategia, porque ha perdido dos escaños y ahora depende aún más de Vox». Así ha arrancado su editorial Ana Rosa Quintana.

«Si Aragón es el Ohio español y el resultado se puede extrapolar a unas elecciones generales, Sánchez volvería a perder, como perdió las anteriores elecciones generales, pero esta vez la debacle sería de dimensiones históricas. Por eso no convoca los comicios. Porque Aragón no es una excepción: es un anticipo. Y lo sabe. Primero fue Extremadura con un candidato procesado y ahora ha sido Aragón, con una exministra que se vio obligada a defender como portavoz del Gobierno la amnistía de los presos del procés, una financiación singular para Cataluña, la transferencia de competencias en inmigración, la deslegitimación de los jueces, la defensa de Santos Cerdán hasta que lo dejaron caer y el miedo a los jubilados asustándoles con la revalorización de sus pensiones, por no hablar del sospechoso papel de Paco Salazar en la campaña de Aragón tras las acusaciones de acoso», ha continuado.

«Si Aragón es el Ohio español y estas elecciones han sido un plebiscito del sanchismo, se sacan varias conclusiones. El PSOE aragonés ha perdido porque compareció ante los votantes como una franquicia del sanchismo, desconectado de la realidad de los maños. Han castigado a un PSOE que ya no se reconoce a sí mismo y a un presidente que gobierna como si el país fuera una negociación constante con minorías que desprecian el proyecto común. A partir de ahora, cada derrota territorial será una confirmación más de lo evidente: el sanchismo ya no construye futuro, solo administra su propio declive. Si la baza secreta del Gobierno para ganar en Aragón era convertir en su villano preferido a Elon Musk, les ha salido el algoritmo por la culata», ha concluido en directo.