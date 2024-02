‘Los amos del aire’: El valioso consejo que Tom Hanks le dio al reparto de la serie

Si hay alguien al que podemos considerar como una voz autorizada dentro del cine bélico ese es Tom Hanks. El dos veces ganador del premio Oscar protagonizó en 1998 la película Salvar al soldado Ryan, una de las cintas del género mejor valoradas en la historia del séptimo arte. Pero, más allá de su papel como intérprete, su pasión por la historia de los soldados norteamericanos le hizo dar el salto a la producción, creando dos miniseries atemporales junto al director Steven Spielberg; Hermanos de sangre (2001) y The Pacific (2010), ambas para HBO. Este retrato militar de la Segunda Guerra Mundial es parte ya de la historia de la pequeña pantalla y una referencia sin parangón para todos esos proyectos venideros que quieran reflejar esta temática en la industria audiovisual. Entre las dos, el Rey Midas de Hollywood y Hanks consiguieron 14 premios Emmy y ahora, pretenden hacer lo mismo con Los amos del aire, la nueva ficción que cerrará esa trilogía de series bélicas.

Los amos del aire se estrenó el pasado 26 de enero y al igual que sus antecesoras, intenta plantear los conflictos de la guerra a través del patriotismo y la brutalidad, sin pretender endulzar lo que los veteranos soldados tuvieron que soportar en la vida real. Y es que tanto esta como Hermanos de sangre y The Pacific pretenden ser un homenaje a los verdaderos protagonistas de la historia. Una fórmula que Hanks y Spielberg han estado perfeccionando precisamente desde la anteriormente mencionada, Salvar al soldado Ryan. Por eso, cuando llegó el momento de comenzar a filmar esta nueva serie, Hanks quiso compartir un poco de su sabiduría al elenco sobre cómo hacer dramas de guerra efectivos.

Unas palabras que conocemos gracias a Anthony Boyle, uno de los actores principales de la ficción seriada. “Recuerdo que antes de comenzara la filmación me senté con Tom y él me dijo: ‘No te inclines hacia el sentimentalismo o la solemnidad; estos eran chicos que sólo intentaban hacer lo correcto. No andaban por ahí pensando que eran héroes de guerra, que lo eran. Simplemente intentaban salvar el mundo, y lo hicieron”, le explicaba el actor británico al New York Post.

No es la primera vez que Hanks aborda el conflicto desde la plataforma de Apple TV +. En 2020 protagonizó Greyhound: Enemigos bajo el mar, una historia sobre un convoy internacional de suministros formado por 37 barcos que pretendían cruzar el Atlántico norte, mientras eran acosados y asediados por submarinos alemanes. Años después, participó en Finch, otro proyecto firmado por la compañía de la manzana en la que asumía un rol de ciencia ficción, interpretando a uno de los pocos supervivientes de la tierra. Este 2024 estrenará la cinta Freaky Tales y volverá a colaborar con la actriz Robin Wright y el director Robert Zemeckis en Here, 20 años después de Forrest Gump.

‘Los amos del aire’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Los amos del aire: “Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial muchos aviadores del 100º Grupo de Bombardeo (el ‘Bloody Hundredth’) arriesgaron sus vidas llevando a cabo peligrosos ataques sobre la Alemania nazi. En sus batallas, tuvieron que lidiar con condiciones gélidas, falta de oxigeno y el miedo a luchar a más de 25.000 pies de altura. Algunos fueron abatidos y otros capturados por el enemigos, mientras que la mayoría terminaron heridos de gravedad o muertos. Otros en cambio, tuvieron la suerte de poder volver a casa. A pesar de sus destinos diferentes, todos terminaron pagando un precio.

Aparte de Boyle, el reparto de la serie está lleno de jóvenes talentos como Callum Turner (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), Raff Law (Repo Men), David Shields (The Crown), Elliot Warren (Cuento de Navidad), Ben Radcliffe (Anatomía de un escándalo) y los nominados al Oscar, Austin Butler (Elvis, Dune: parte Dos) y Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin, Saltburn).

La miniserie, que contará con nueve capítulos, de momento lleva en emisión tres de ellos y cada viernes lanzará un nuevo episodio. La critica internacional se han rendido ante este nuevo producto, señalando que tiene una calidad cinematográfica de alto nivel y que retrata la guerra aérea como nunca antes la habíamos visto. El Showunner/creador es John Shiban y para sus pequeñas historias ha contado con cineastas de primera fila para dirigir cada capítulo: Cary Jojo Fukunaga (True Detective), Anna Boden (Capitana Marvel), Ryan Fleck (Una historia casi divertida), Der Rees (Mudbound) y Timothy Van Patten (Los Soprano).