Actores que despotricaron de sus papeles

En el mundo del cine hay una sobreprotección a la opinión sincera que alguno de sus integrantes tienen al respecto de ciertas producciones. Durante la promoción, como es normal, nadie habla mal de una película pero cuando pasa un tiempo prudente, son varios los actores que han rajado de antiguos largometrajes. Estos son algunos de ellos:

Javier Bardem en ‘Diré tu nombre’

No es muy habitual que un actor como Javier Bardem haga una película mala, pero Diré tu nombre está considerada como uno de los mayores fracasos en la carrera de Sean Penn como director. Fue abucheada en Cannes y el español se lo tomó con humor cuando le preguntaron por última vez sobre ella:

“Fue un (fallo) de película, en mi opinión. La gente vio eso, la gente compartió eso y todas las reglas del festival cambiaron después de eso. (…) Me estaba riendo. A veces haces No es país para viejos y a veces haces una película como esta”.

Willem Dafoe en ‘Aquaman’

A Dafoe le ha encantado volver a ser el Duende Verde en Spider-Man: No way home y es uno de esos actores que han trabajado tanto para Marvel como para DC. Concretamente el protagonista de La última tentación de Cristo apareció en Aquaman. Vulko su papel, tiene una estrecha relación con el héroe submarino y ya en 2008 le dijo a Indiewire “creo que van a hacer otro. Veremos mi participación en eso”. Spoiler: Dafoe no se encuentra entre el reparto de la secuela.

Jake Gyllenhaal en ‘Prince of Persia’

Es extraño que alguien como Gyllenhaal escoja mal una producción. Pero en 2010 fue el famoso Príncipe de Persia, la adaptación del conocido videojuego. Fue un conocido fracaso comercial y de la crítica. Además se recuerda como uno de los ejemplos más pragmáticos de la elección de un intérprete blanco para un papel que originalmente debía corresponder a un actor con ascendencia iraní.

Michael Fassbender en ‘Assanssin’s Creed’

Pasará mucho tiempo hasta que Fassbender acepte otra adaptación relacionada con el mundo de las consolas. Al igual que Gyllenhaal, el actor alemán cambiaría cómo se hizo la historia de Altaïr: “Lo haría más entretenido, esa es realmente la nota principal, La sensación de la película que creo que se tomó a sí mismo demasiado en serio y llegaría a la acción mucho más rápido. Creo que hay tres comienzos de la película, lo cual es un error”.