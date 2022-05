La ultima locura de Ezra Miller: ¿Cuánto tardará Warner Bros en despedir al actor?

La política de despidos ante los riesgos de la cultura de la cancelación es un tanto ambigua dentro de la Warner Bros Pictures. Bastaron unas pocas acusaciones de maltrato contra Johnny Depp para obligar a este a renunciar a su villano de Animales fantásticos, mientras que su ex mujer, Amber Heard continuaba alegremente con su papel en la franquicia de Aquaman. Lo mismo pasa con el actor Ezra Miller, un problema para la compañía por partida doble, ya que forma parte del elenco de las precuelas de Harry Potter como de los superhéroes de Detective Cómics, ya que es él el que interpreta al personaje de Flash.

El problema con Ezra Miller, no viene de ahora sino que lleva varios años trasteando con la violencia fuera de los platós. Miller acumula casos de violencia desmedida y de altercados muy llamativos para lo reconocida que es su figura. Desde Warner han calmado normalmente las aguas alrededor de todas sus polémicas mediáticas. De hecho, hace poco tuvieron una reunión de urgencia para debatir sobre el futuro del intérprete en sus dos franquicias (Aunque la productora ha desmentido ese encuentro). La estancia en Hawai le ha dado para al menos, un par de arrestos; uno por provocar un altercado en un karaoke y otro por estar en una propiedad privada y arrojar una silla a la cara de una mujer. Viral fue, aunque parece olvidado por la comunidad, la supuesta agresión a una fan. Los problemas con la justicia, más las repercusiones de esta con los fans no van a poder seguir tapando la conducta salvaje y enloquecida que el actor de Las ventajas de ser un marginado está teniendo en forma de espiral inagotable.

¿La ultima? Según el medio TMZ, existe un supuesto vídeo de Miller en el que se muestra muy desafiante frente a varios policías pidiendo sus nombres y sus números de placa. Además, según apunta la información no confirmada, ni desmentida por parte del actor también dijo “Soy transgénero, no binario, no quiero ser registrado por un hombre” y “Me grabo a mí mismo para crear arte NFT y criptoarte”. No se sabe muy bien, cuál es la naturaleza de los comportamientos de Miller y sus escándalos, pero en todos coincide cierto nivel de alcoholismo y una exagerada violencia. Su continuidad en las producciones de Warner Bros está en entredicho, pero ¿Cuántas oportunidades le quedan antes de una cancelación definitiva?