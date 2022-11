El actor Bernard Hill (‘El señor de los anillos’) critica duramente ‘Los anillos de poder’: «Es una empresa para ganar dinero»

Los anillos de Poder, la serie más cara de la historia, no ha podido cumplir con las expectativas que los fans de Tolkien tienen de la Tierra Media. Creada por Amazon Studios, ha recibido crítica por todas las direcciones y en comparación ha salido muy mal parada al coincidir en tiempo con La Casa del dragón, el spin-off de Juego de Tronos producido por HBO. Los miembros originales de la trilogía de Peter Jackson defendieron la variedad racial del nuevo reparto de la ficción y hasta ahora, ninguno de ellos había criticado de alguna forma la serie. Ahora, el actor Bernard Hill ha ofrecido una opinión muy sincera sobre lo que piensa de la precuela serial de la empresa de Jeff Bezos.

Cuando le preguntaron si la había visto, el que fuese el Rey Theoden en la ficción fue bastante claro: “No, no me interesa. Es una empresa para ganar dinero y no estoy interesado en ver eso o participar. Buena suerte para ellos y todo eso, pero no es como la algo real”. Los anillos de poder contaron con un presupuesto que rondaba casi los 60 millones de dólares por capítulo, aparte de la astronómica cifra que supuso adquirir parte de los derechos del mundo de Tolkien. Amazon la ha renovado para una segunda temporada, con el fin de amortizar la versión, pero el descontento ha sido generalizado. Desde los fans que han visto como se traicionaba la naturaleza de algunos personajes, hasta los menos asiduos a la fantasía de hombres, elfos y enanos, que tuvieron que asimilar el tedio constante de una historia que se podía haber contado en mucho menos tiempo.

A Bernard Hill le continuaron preguntando por la expansión del universo y, como muchos otros fans, piensa que la adaptación de El Hobbit fue el principio del fin. “Completamente. Sí. Creo que lo estaban estirando cuando hicieron El Hobbit. Es un libro pequeño. Lo hicieron bien, lo hicieron muy, muy muy bien. Lo expandieron, pero creo que solo puedes estirar un trozo de la narrativa. Creo que lo lograron en El Hobbit porque sin duda había algunas cosas realmente buenas”.

Según The Hollywood Reporter, la producción de la segunda temporada de Los anillos de poder comenzó el pasado 3 de octubre en Reino Unido. Hill no aparecerá en el doblade de la adaptación anime de The War of Rohirrim que prepara Netflix, a diferencia de Miranda Otto, quien volverá a doblar a la hija de este en la ficción.