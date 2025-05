Las 7 películas más vistas de HBO Max: son perfectas para un maratón cinéfilo este fin de semana

En un fin de semana previo a un puente donde el tiempo no parece que vaya a acompañar a la población, el mercado del streaming se frota las manos con un más que probable aumento en la actividad de sus catálogos. Sobre todo en aquellos que traigan novedades seriéfilas del nivel de El eternauta, lo último de Netflix. No obstante, si no queremos perdernos en el mar inagotable de contenido de las distintas plataformas, el plan perfecto es ir sobre seguro. Por ello, a continuación repasamos las siete películas más vistas de HBO Max que podemos disfrutar en un maratón sin precedentes. Son tan variadas que no te aburrirás ni un sólo minuto:

Las 7 películas más vistas de HBO Max

1-‘La acompañante’

Desde su estreno el pasado 28 de abril, La acompañante entró de lleno en la lista de cintas más vistas de HBO Max. Tanto es así, que este thriller psicológico lleva encadenadas varias semanas como la opción líder en el contenido de películas de la marca de video bajo demanda que es propiedad de Warner Bros.

Dirigida por Drew Hancock y con un elenco que concentra a estrellas del impacto de Sophie Thatcher (Heretic), Jack Quaid (The Boys), Lukas Cage (The White Lotus) y Rupert Friend (Jurassic World: El renacer), la historia de La acompañante se desencadena tras la muerte de un multimillonario, el viaje de fin de semana de Iris y sus amigos junto a un lago.

2-‘El contable’

Teniendo en cuenta que su secuela está actualmente en cines, no es de extrañar que la primera parte haya alcanzado el Top de películas más vistas de HBO Max.

Protagonizada por Ben Affleck y dirigida por Gavin O’Connor (Warrior), la historia sigue a Christian Wolff, un hombre con un leve autismo que desde pequeño le ha llevado a ser una persona muy meticulosa con el orden. Genio de las matemáticas y con más afinidad por los números que por las personas, lleva una vida tranquila como contable, aunque también trabaja de ‘freelance’ con algunas de las organizaciones más peligrosas del mundo.

3-‘Pídeme lo que quieras’

Como hemos señalado al principio del artículo, esta lista viral dentro de max tiene de todo. Y claro está, dentro de la variedad no puede faltar una historia de romance que bebe de una de las múltiples novelas best seller de Megan Maxwell.

Tras la muerte de su padre, el empresario alemán Eric Zimmerman viaja a España para supervisar las delegaciones de su empresa. En la oficina central de Madrid conoce a Judith, una joven de la que se encapricha de inmediato. Junto a él, Judith aprenderá que todos llevamos dentro a un voyeur.

4-‘Los ojos de Julia’

Por allá en el 2010, el cine español era un vergel para el género del horror. Sobre todo teniendo en cuenta, que tres años antes Belén Rueda protagonizó el éxito de El orfanato.

Julia regresa a su hogar para visitar a su hermana, después de que esta se haya quedado ciega por culpa de una enfermedad degenerativa y una operación que salió mal. Cuando llegan, descubren que la invidente se ha suicidado. Julia no tendrá que lidiar únicamente con la pérdida de su hermana, sino también con la desaparición de visión por la misma enfermedad.

5-‘Ahora o nunca’

Comedia romántica protagonizada por Dani Rovira y María Valverde, en la que interpretan a una pareja que tras años de noviazgo planean casarse. Sin embargo, los problemas comienzan a multiplicarse cuando una huelga de controladores aéreos impida reunir al novio con la novia y su séquito.

6-‘El triángulo de la tristeza’

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2022 y nominada al Oscar a mejor película, dirección y guion original, El triángulo de la tristeza es la última sátira de un Ruben Östlund que siempre quiere ponernos un espejo como sociedad.

Tras la semana de la moda, dos modelos e influencers son invitados a un yate en un crucero de lujo. Los eventos toman un giro inesperado de los acontecimientos cuando una tormenta pone en peligro el confort de los pasajeros.

7-‘Desconocidos’

La hemos recomendado en varias ocasiones y no es para menos. Un trabajo puramente nostálgico protagonizada por Andrew Scott y Paul Mescal. Fue uno de los mejores trabajos del 2023, a pesar de no tener una gran presencia en el circuito final de premios.