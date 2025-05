¿’El eternauta’ o ‘The Last of Us’? La predicción del apagón de Netflix vs el augurio pandémico de HBO Max

A Los Simpson les ha salido competencia en su labor de predecir el futuro, también en el mundo de la televisión: Netflix y HBO Max están experimentando cómo sus series más apocalípticas están arrasando, El eternauta y The Last of Us. Ambas han conquistado a los espectadores por la actualidad informativa -con asuntos como el apagón eléctrico-, al ser contenidos que parecen vaticinar catástrofes o ficciones utópicas que resultan cada vez más creíbles.

Series ‘reales’ y apocalípticas

No es la primera vez que una serie o una película se estrena justo cuando el tema que aborda marca la vida de la audiencia en el plano real. Tampoco es la primera vez que una serie o una película antigua vuelve a colarse en la lista de tendencias de las plataformas de streaming por el mismo motivo. Uno de los casos que lo demuestra es, de hecho, muy reciente: Cónclave se estrenó el pasado mes de diciembre y, pese a que estaba nominada a los Oscar, pasó por la taquilla de manera muy discreta. Sin embargo, la muerte del Papa Francisco dio una nueva vida a la cinta protagonizada por Ralph Fiennes en el circuito cinematográfico, y ya es difícil encontrar a alguien que no la haya visto.

Lejos de coincidencias, también se ha dado el caso de plataformas que tenían series en un cajón y aprovecharon la coyuntura para sacarlas. Es el caso, por ejemplo, de El colapso (L’effondrement) en Filmin o de La valla en Antena 3, que llegaron a la pantalla en 2020, cuando la pandemia del covid estaba desatada. Además, con el coronavirus resurgieron en plataformas títulos como Contagio, Infectados, Bird Box, Extinción, Soy leyenda o Guerra Mundial Z. Incluso las ventas del libro de La peste, de Albert Camus, se multiplicaron en Francia e Italia.

El apagón ‘en serie’

Y llegó el apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda la Península Ibérica. Los españoles vivieron situaciones similares a las filmadas en producciones españolas como Los últimos días (al menos en sus primeras escenas) y a las de Apagón, mucho más fiel a lo ocurrido. Es más, la serie ha vuelto a lo más visto en Movistar+.

Pero si hay una que ha captado la atención de la audiencia por el apagón y por ser una novedad en el catálogo del streaming, esa es El eternauta, una de las producciones más esperadas de Netflix. Las primeras valoraciones parecen ser un eco, por el comentario repetitivo: el de que Netflix la estrena por el éxito de The Last of Us en HBO Max, razón por la que ha buscado una serie también de temática apocalíptica.

‘El eternauta’ en Netflix

Sin embargo, como The Last of Us, El eternauta es una adaptación, en este caso de la novela gráfica homónima del guionista Héctor Germán Oesterheld -desaparecido junto a su familia durante la dictadura de Jorge Rafael Videla- y el dibujante Francisco Solano López, publicada por entregas entre 1957 y 1959. Se trata de la primera novela gráfica en español y de un título de culto del género. La serie protagonizada por Ricardo Darín se rodó a lo largo de 2023.

Aunque más allá de sus vínculos con The Last of Us, lo que ha llamado la atención de El eternauta es que se estrenara el 30 de abril, justo cuando España se fundió a negro: el apagón se produjo apenas dos días antes. La ficción apocalíptica arranca, precisamente, con un apagón generalizado que avisa a los personajes de que algo no va bien. No hay mejor campaña publicitaria.

También recuerda a la pandemia porque, en el escenario que plantea, salir a la calle es letal para los personajes, que para sobrevivir deben estar confinados dentro de las casas. De salir, pueden hacerlo con una máscara. No está de más subrayar que la novela gráfica original es de 1957.

El eternauta ha sido fiel a la estética de la novela gráfica y ha logrado una buena puesta en escena. Parece que los responsables se hubieran propuesto dar movimiento a las viñetas, pero con su relectura en el contexto actual, con la que han inyectado contemporaneidad a la serie. Y, a pesar de la humanidad que encierra, la intriga o las sensaciones que transmite -como la claustrofobia-, quizás las expectativas han sido demasiado altas, porque el relleno del metraje con rodeos que no aportan nada resta. Ese es el gran handicap de El eternauta, que logra ser una buena serie, pero sin brillar por este detalle.

‘The Last of Us 2’ en HBO Max

No brilla como sí lo hace The Last of Us, que adapta otro título de culto, en este caso de la industria del videojuego. Con el estreno en 2023 de su primera temporada en HBO Max todo el mundo empezó a plantearse si un hongo como el cordyceps podría condicionar la existencia humana hasta el límite de amenazarla con la extinción. Hubo un factor que dio más movimiento al debate: la existencia real del cordyceps, que manipula el comportamiento de insectos, principalmente hormigas.

A pesar de ello, según la ciencia, ningún hongo puede manipular el comportamiento de los humanos, porque la temperatura corporal se regula por encima de los 37ºC (los hongos no pueden vivir por encima de los 32ºC). Pero los guionistas de The Last of Us ya contaban con ello, así que buscaron una explicación que, vistas las situaciones apocalípticas ya vividas en España -la pandemia, Filomena, el volcán de La Palma, el apagón, etc.- no resulta tan imposible en la mente de los espectadores: la de que el cordyceps se ha adaptado al cambio climático y, por ello, puede afectar a las personas.

Con esto The Last of Us ha conseguido el gancho perfecto por darle la apariencia de un futuro cercano. Si a ello se le suman buenas interpretaciones (con Pedro Pascal y Bella Ramsey), fidelidad al relato original, el viaje al que la serie invita, la buena realización en conjunto y la emotividad en la que no han tenido miedo a arriesgar, el resultado es redondo. Ejemplo de este último factor es el tercer capítulo de la primera temporada, en el que aparecen los personajes de Bill y Frank. Con el público ya en el bolsillo, HBO Max se ha asegurado a sus fieles para la segunda temporada que se ha estrenado ahora.

¿Qué comparten, entonces, The Last of Us y El eternauta? Únicamente que sus respectivos escenarios son apocalípticos, aunque de distinta forma. Un poco absurdo decir que El eternauta es el The Last of Us de Netflix…