Los programas internos de Red Eléctrica estuvieron inoperativos o con problemas informáticos durante, al menos, las 48 horas posteriores al apagón que sufrió España el pasado lunes, según explican a OKDIARIO fuentes solventes cercanas a la compañía del Ibex 35. Además, las mismas fuentes indican que la empresa no ha emitido absolutamente ningún comunicado interno, ni para explicar la situación de desconcierto tras la caída eléctrica, ni para justificar los problemas tecnológicos.

Así, los programas que utilizan los desarrolladores subcontratados por la empresa y otros empleados estuvieron caídos durante más de un día tras la recuperación de la electricidad.

«Al volver la luz, no funcionaban, y así continuaron», explican las fuentes a este periódico, las cuales desvelan también que Red Eléctrica dio prioridad a las aplicaciones que utilizan los usuarios.

«Se dieron prisa para arreglar los programas informáticos que interactúan con los usuarios, pero aquellos que se utilizan internamente han tardado mucho más», revelan.

Alrededor de 48 horas después del apagón que sufrió la península, en la mañana del martes, «ya estaba casi todo restaurado», aunque «los entornos se recuperaron en versiones anteriores y estuvieron pendientes de actualización».

Así, la compañía no sólo ha tenido problemas a la hora de gestionar el problema del apagón externamente, sino que ha sufrido incidencias internas relacionadas con el campo informático y los programas con los que opera de espaldas al usuario.

La presidenta de Red Eléctrica

Pese a todos estos problemas, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda con el Gobierno socialista de Zapatero, se ha negado a dimitir de su cargo. «Sería decir que los servicios no han funcionado correctamente y no ha sido así», ha argumentado, pese a no haber sido capaz de mantener, tampoco, los programas informáticos internos cuando el apagón ya había pasado.

«Mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo he decidido asumir. Si tuviera conciencia de que he hecho algo mal, la primera que lo plantearía sería yo», ha asegurado Corredor, preguntada por la posibilidad de dimitir después de un apagón masivo que provocó un caos histórico en la península ibérica.

«Sería decir que los servicios no han funcionado correctamente y no ha sido así. Por lo tanto, la respuesta es no», se ratifica la presidenta de Red Eléctrica designada por Pedro Sánchez y quien cuenta con un salario anual de 546.000 euros.

«Sabemos la causa, la tenemos más o menos localizada, lo que pasa es que son millones de datos», ha declarado Corredor, si bien añade que dichos motivos que provocaron el cortocircuito eléctrico «no los podemos conocer hasta que no se analicen los datos de los generadores».

Todas estas últimas declaraciones fueron emitidas por la presidenta de la empresa mientras los programas informáticos internos aún no estaban al 100% restaurados.

En ese sentido, ya no sólo ha quedado en evidencia el sistema eléctrico español que gestiona Redeia, sino también sus propios mecanismos internos, los cuales no han sido visibles para el público en general, puesto que se pusieron «todos los esfuerzos» en recuperar las interfaces informáticas que sí interactúan con agentes externos, según las fuentes.