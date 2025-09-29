7 Oscar y más de 900 millones en la taquilla: el peliculón que puedes ver gratis online por tiempo limitado

En un mercado de la exhibición debilitado, donde cada vez resulta más complicado rentabilizar los grandes presupuestos de las major, cada cierto tiempo obtenemos títulos que escapan a la lógica del nuevo paradigma del consumo audiovisual. Ese en el que ahora, todo parece dominado por el algoritmo, el streaming y la tiranía de la novedad imperiosa, propia de tendencias tan frenéticas como volubles. Pero bajo esa negatividad, los cinéfilos todavía pueden encontrar milagros fílmicos como el peliculón que desde ayer, puede encontrarse completamente gratis y online: Oppenheimer, la obra de Christopher Nolan que adapta el nacimiento de la bomba atómica.

Estrenada en 2023, Oppenheimer se proyectó internacionalmente en las salas de cine del mundo el mismo fin de semana que Barbie. Sin embargo, lo que a priori iba funcionar como un enfrentamiento antagónico en el que los espectadores debían elegir bando, se convirtió en el llamado efecto Barbenheimer. Un fenómeno cultural complementario vivido como un acontecimiento cultural que supuso, el triunfo económico de ambas producciones en el box office. La adaptación de la muñeca de Mattel dirigida por Greta Gerwig ganó dicha disputa, con una recaudación de 1.447 millones de dólares. No obstante, el biopic de Nolan no se quedó tampoco atrás, aunando en la taquilla 982 millones e imponiéndose claramente en la alfombra roja frente a la sátira feminista protagonizada por Margot Robbie.

Oppenheimer consiguió siete premios Oscar; mejor banda sonora (Ludwig Göransson), fotografía (Hoyte van Hoytema), montaje (Jennifer Lame), actor de reparto (Robert Downey Jr.), actor principal (Cillian Murphy), dirección (Nolan) y por supuesto, el de mejor película. Por eso, la llegada de este peliculón a una plataforma gratis y online como RTVE Play es una bendición para los cinéfilos más exigentes, pues hasta hace bien poco el filme sólo estaba disponible bajo las opciones de alquiler o compra en Google Play, Apple TV, Amazon y Rakuten TV.

Un peliculón gratis y online en RTVE Play

La trama de Oppenheimer parte de la biografía de 2005, escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin y que llevó por título Prometeo americano. Centrándose en la Segunda Guerra Mundial y en la figura del físico Julius Robert Oppenheimer, la historia cuenta como surgió el ‘Proyecto Manhattan’ y los sucesivos ensayos que terminarían creando la bomba atómica. Una amenaza convertida en realidad a través de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Desde su creación, Oppenheimer se vio arrastrado a un cuestionamiento moral de sus actos, dedicando el resto de su vida a una oposición radical del uso de la devastadora arma.

Aparte de Murphy y Downey Jr., la cinta concentra un cartel de grandes rostros de Hollywood como Emily Blunt (Un lugar tranquilo), Matt Damon (El caso Bourne), Josh Harnett (El caso Slevin), Florence Pugh (Thunderbolts), Jason Clarke (Enemigos públicos), Ben Safdie (Good Time), Kenneth Branagh (Hamlet) y Rami Malek (Bohemian Rhapsody), entre otros.

¿Hasta cuándo estará disponible?

Los espectadores tendrán un tiempo reducido para disfrutar de este peliculón gratis de forma online. Según informan desde la propia RTVE Play, Oppenheimer estará disponible en el catálogo de la plataforma hasta el 5 de octubre de 2025.