El mejor drama sobre la pérdida está gratis en RTVE Play: una triste y reconfortante pieza autoral

En un mundo de contenidos audiovisuales dominado cada vez más por tarifas de precios abusivas, en España tenemos la suerte de contar con una plataforma como RTVE Play. La cual, aparte de compartir el mejor cine patrio, nos ofrece series y películas internacionales de relevancia tanto taquillera como autoral. Por eso, a la hora de prescribir filmes, el servicio público online es un espacio de referencia para la recomendación. Sobre todo cuando en su catálogo encontramos el mejor drama sobre la pérdida que se ha estrenado en los últimos años: Close es un imprescindible dentro del abanico de cintas que ofrece RTVE Play.

Estrenada en 2022, esta producción belga representó a su país en los Oscar 2023, dentro de la categoría de mejor película internacional. Una opción que terminaría llevándose la alemana Sin novedad en el frente de Edward Berger. Sin embargo, con los años la viralidad del filme bélico de Netflix palidece ante el encanto sutil filmado por Lukas Dhont, cuyo recorrido por el circuito de premios le valió entre otros, el gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes (ex aequo con Las estrellas al mediodía). Pero, sin entrar a valorar su calidad simplemente por la vitrina de premios, Close representa ese buen hacer del séptimo arte que susurra, sugiere e invita al espectador a convivir con unos personajes inolvidables.

Su capacidad narrativa no es de extrañar, teniendo en cuenta que este es el segundo trabajo Dhont tras las cámaras después de debutar con la estimable Girl (disponible en Filmin). Por el momento, el autor de sólo 34 años ya ha firmado dos de las mejores producciones europeas de la última década y la posibilidad de acceder a este drama completamente gratis en RTVE Play supone, una oportunidad única para visionar una historia profunda, magnética y con unas interpretaciones que emocionan hasta el tuétano.

El mejor drama de RTVE Play

Con poco más de una hora y media de duración, este drama protagonizado por dos pequeños adolescentes estará disponible en RTVE Play hasta el 31 de agosto del 2026. Sí, se puede ver con toda la calma del mundo. Algo que convive a la perfección con el tipo de relato escrito por Dhont y el guionista Angelo Tijssens.

Sin querer entrar en revelar demasiado de la trama, Close se centra en Léo y Rémi, dos jóvenes que llevan siendo amigos toda la vida. Juntos dan el salto a la escuela secundaria y poco a poco, van expandiendo su círculo social hasta que un suceso inimaginable los distancia para siempre. Léo se acercará a la madre de su amigo para intentar entender qué es lo que realmente ha pasado.

En el casting, Eden Dambrine (Léo) lleva el peso absoluto de la historia, compartiendo elenco con Gustav De Waele, Émilie Dequenne (Rosetta), Léa Drucker (Custodia compartida), Igor van Dessel (La rire de ma mère) y Kevin Janssens (Revenge). Close también está disponible bajo suscripción dentro del catálogo de Filmin.

‘Close’: delicadeza y temas potentes

Con un 7,4 sobre 10 en Filmaffinity y un 91% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes, Close es uno de esos filmes que perduran en la memoria de un público al que conmueve con una delicadeza compleja cargada de matices. Una fina pieza de porcelana que a punto de quebrarse, muestra con orgullo y belleza la firme y necesaria compañía en el duelo.