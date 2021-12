Llega el fin de semana y seguro que estás buscando series de estreno para disfrutar de un rato de tranquilidad. Por eso, os recomendamos cinco nuevas e increíbles series que se estrenan estos días y que no os defraudarán: la segunda temporada de Alex Rider, And Just Like That, Aranyak, Inspectora Koo y el documental Los Secretos. Desde que no nos vemos. Aventuras, ciencia ficción, drama y música en el mismo fin de semana.

1. Aranyak

Netflix estrena esta serie de suspense de 7 episodios protagonizada por la actriz Raveena Tandon y dirigida por Vinay Vyaku. Cuenta la historia de dos policías muy diferentes que se enfrentan con una red de sospechas y mentiras después de un extraño asesinato. Una serie de intriga policial que sorprende por compleja trama. adentrará a un océano de sospechosos en el cual tendrán que descubrir al responsable. Aranyak se basa en una novela bengalí del mismo nombre del escritor Bibhutibhushan Bandopadhyay. El libro fue escrito a lo largo de 2 años, entre 1937 y 1939, y cuenta la experiencia de Bandopadhyay que vivió en los bosques del norte de Bihar.

2. Alex Rider Temporada 2

El sábado 11 se estrena en Movistar Series 2 (dial 12) la segunda temporada de esta conocida serie. Aunque Alex se encuentra traumatizado por su experiencia en Point Blanc, decide recuperar la normalidad en su vida y desentenderse de su identidad de espía. Pero, cuando el padre de su nueva amiga Sabina es víctima de un brutal ataque de Yassen Gregorovich, Alex vuelve a verse arrastrado sin remedio al mundo del espionaje.

3. And Just Like That

Si eres de los que has visto todos los episodios de la mítica serie Sexo en Nueva York, no te puedes perder este nuevo episodio en HBO Max del productor ejecutivo Michael Patrick King. Podrás conocer la vida de las tres protagonistas en una nueva etapa y seguir las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

4. Inspectora Koo

También en Netflix el domingo 11 de diciembre se estrena otras de estas series increíbles protagonizada por la actriz Lee Young Ae, conocida por su papel en el drama coreano Una joya en el palacio (Dae Jang Geum). Koo Kyung Yi es una inteligente gestora de seguros que era policía en el pasado. Tras la muerte de su esposo, Koo fue encarcelada y tuvo que dejar su trabajo. Koo aunque ya no es policía decide resolver casos misteriosos como detective independiente solo por la adrenalina que le aporta. El primer caso le obligará a seguir los pasos de una estudiante universitaria que en realidad es una asesina en serie.

5. Los Secretos. Desde que no nos vemos

Por último, os recomendamos este documental que se estrena el domingo 12 a las 22:00 horas en Movistar Fest (dial 37). El 17 de noviembre de 2019 se cumplieron 20 años de la desaparición de Enrique Urquijo y ese mismo día, el grupo musical Los Secretos ofrecieron su concierto más emotivo para recordar a uno de los mejores compositores de este país. En este concierto interpretaron canciones inolvidables como Déjame o Pero a tu lado.