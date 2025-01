Es de 2017 y pasó desapercibida: nunca he sentido tanta angustia como con esta película de Netflix

La curiosidad innata es la gasolina de los thrillers psicológicos dentro del celuloide. Un espacio en el que sabemos que vamos a encontrarnos con imágenes aterradoramente desagradables y que sin embargo, no podemos obviar. Por eso, como si de un truco de hipnosis se tratara, no son pocos los cineastas que han conseguido con sus tramas, ponernos contra las cuerdas llevándonos a aceptar ese voyerismo complice hacia la perversión. Mención especial aquí a la filmografía de David Fincher, pero también al cine proveniente de Corea del Sur. País que nos ha brindado en las últimas décadas historias que son pura angustia narrativa. Y precisamente aquí es donde entra nuestra recomendación de hoy: la película de Netflix que no vas a poder olvidar en mucho tiempo.

Estrenada en 2017, Forgotten no fue ni mucho menos, uno de los grandes reclamos de su año. Motivo añadido por el cual, su intrincado planteamiento es digno de reivindicar. Porque además, su guion original escrito y dirigido por Jang Hang-Jun no es uno trabajos que el algoritmo de «la gran N roja» vaya a posicionar como una de las primeras opciones de su catálogo. La empresa dirigida por Ted Sarandos tiene unas métricas y preconfiguraciones muy específicas sobre la muestra de series y largometrajes que realizan en su escaparate fílmico. Para empezar, el contenido original de la compañía suele ir primero y por ahí todo comienza a convertirse en la pescadilla que se muerde la cola. Sin esa primera visibilidad resulta improbable que el boca a boca termine recomendándola. De este modo, hoy nos hemos propuesto el reconocimiento de esta joya oculta dentro de la marca fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph. Ahora la siguiente pregunta parece evidente, ¿La angustia real que genera esta película de Netflix es para todo el mundo?

La angustia real de esta película de Netflix

Estrenada en su país de origen un 29 de noviembre de 2017, Forgotten no obtuvo una distribución internacional hasta la llegada del líder del streaming. Un medio que logró que el relato de Hang-Jun llegase posteriormente a más de 190 países.

Elaborada con cuidado y sin pasarse en su afán misterioso, Forgotten se percibe como un material fresco y genuino, destacando por razones obvias dentro de un Hollywood cada vez más abocado a la hegemonía de las franquicias, sagas, remakes y reboots. Pero la percepción de la angustia interna que genera esta película de Netflix no es debido al retrato psicológico de su premisa, sino al terror atmosférico generado que nos recuerda en este campo concreto, a referentes del género estrenados en 2024 como son Longlegs y Nosferatu. No obstante, ¿cuál es la premisa de partida de Forgotten?

La trama parte de de Jin-seok, un joven que despierta en un coche rodeado de sus familiares camino a su nuevo hogar. El lugar sin saber por qué, le resulta extrañamente conocido. Tras la llegada, a los días el hermano mayor de la familia es secuestrado y durante 19 días nadie sabe nada de él. Cuando regresa con todos, no sabe cómo diantres ha logrado escapar o si lo han liberado adrede, pues ha perdido por completo la memoria. El secuestro y el intento de descubrir el misterio de su laguna mental, los conducirá a recuerdos y secretos mucho más doloroso de su pasado.

Antes de Forgotten, Hang-jun estrenó en su país la comedia Break Out. Recientemente, en 2023 retrató los hechos reales de un equipo de baloncesto en Rebound y de nuevo, este año regresó al género donde su sensibilidad autoral más ha brillado con The Killers. El casting de la recomendación de hoy reúne a Kang Ha-neul, Kim Mu-yeol, Moon Sung-keun, Na Young-hee y Lee Eun-woo. Con una duración de poco más de hora y media, Forgotten únicamente está disponible en el abanico de contenidos de Netflix.

La calidad del cine surcoreano

El éxito incontestable de El juego del calamar parece haber despertado un interés generalizado de la audiencia con los thrillers surcoreanos. Aunque mucho antes del serial creado por Hwang Dong-hyuk, la nación asiática ya nos había brindado largometrajes tan memorables como Old Boy o Carter. Tendencia que ya se ha demostrado como una realidad que ha llegado para quedarse.

Después de Forgotten, Netflix posee toda una serie de producciones del mismo corte y nacionalidad. Ahí están Silenced, Vivo, Okja o Psychokinesis.