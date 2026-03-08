10 películas para ver el Día de la Mujer en Netflix, Prime Video, Disney…

El domingo 8 de marzo se celebra como todos los años en todo el mundo el Día de la Mujer y una buena forma de pasar esta jornada puede ser ver una película o una serie protagonizada por mujeres que tienen que luchar de alguna manera por sus sueños y por controlar su destino. He elegido diez películas entre las muchas que se pueden encontrar en las plataformas de streaming que pueden ser una buena opción para disfrutar de este día. Diez películas diferentes perfectas para el Día de la Mujer: Figuras ocultas, El club de la buena estrella, Aisha, Thelma y Louise, la clásica La costilla de Adán, La bicicleta verde, Lionhearth, la versión de 2023 de El color púrpura, El escándalo y La hija oscura. Diez películas diferentes para todos los gustos y colores entre las que podéis encontrar alguna perfecta para este día.

Figuras ocultas

La primera que os vamos a recomendar es esta cinta de 2016 que cuenta la historia de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, tres brillantes mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA y que ayudaron en el lanzamiento a la órbita del astronauta John Glenn, lo que fue todo un logro para la carrera espacial. Una original película que se puede ver en Disney+ dirigida por Theodore Melfi, escrita por Melfi y Allison Schroeder y protagonizada por las actrices Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monae.

El club de la buena estrella

En esta película de 1993 se cuenta una historia protagonizada por las mujeres de cuatro familias que emigran a San Francisco y organizan un club para jugar al mah-jong y compartir historias. En este club se juntan tras una muerte y un reencuentro todas comienzan a recordar momentos del pasado que no pueden olvidar. Una película basada en una novela de la escritora Amy Tan que se puede ver en Disney+.

Aisha

Esta película cuenta la historia de una joven nigeriana que busca asilo en Irlanda para huir de las mafias de su país. Cuando llega Aisha se encuentra con las complicaciones de la burocracia infinita y unas condiciones infrahumanas. La actriz Letitia Wright interpreta el papel de esta mujer fuerte con ganas de luchar por un futuro diferente.

Thelma y Louise

Esta famosa road movie de Ridley Scott de 1991 protagonizada por las actrices Susan Sarandon y Geena Davis cuenta la historia de dos amigas una ama de casa reprimida y una camarera muy independiente que comienzan un viaje que se convierte en una huida de la justicia tras un suceso violento. Esta película se puede ver actualmente en Movistar Plus+ y Filmin y es una oportunidad para ver a un joven Brad Pitt en uno de sus primeros papeles.

La costilla de Adán

No me puedo resistir a recomendar esta comedia clásica de George Cukor

de 1949 protagonizada por los actores Katharine Hepburn y Spencer Tracy. La protagonista es una abogada que tiene que defender a una mujer acusada de haber intentado matar a su marido infiel y el otro protagonista es el abogado que tiene que defender al marido. Una divertida película que está disponible en las plataformas de streaming Prime Video y Filmin.

La bicicleta verde

La protagonista de esta película es Wadjda. una niña que vive en los suburbios de Riad cuya ilusión es conseguir una bicicleta que su madre le ha prohibido utilizar porque considera un peligro para la dignidad de una chica… Una película de 2012 dirigida por la directora Haifaa Al-Mansour la cual se basó en las ideas de su sobrina.

Lionhearth

Esta película nigeriana de 2018 se puede ver en Prime Video cuenta la historia Adaeze Obiagu, una mujer que tiene que tomar las riendas de la empresa de transporte de su padre, Lionheart Transport Services, cuando enferma bajo la supervisión de su tío. Adaeze tiene que demostrar su valor en una empresa dominada totalmente por los hombres.

El color púrpura

La versión de 2023 de esta conocida película dirigida por Blitz Bazawule puede ser, junto con la de 1995, una buena opción para este día. En esta cinta se cuenta la historia de una mujer a la que su padre deja embarazada y denuncia la inexistencia de derechos que tenían las mujeres del siglo XX. Está protagonizada por las actrices Fantasia, Taraji P. Henson y Danielle Brooks y se puede ver en las plataformas de streaming Amazon Prime Video, Movistar+ y HBO.

El escándalo

Esta película que se puede ver en Netflix cuenta la historia de Megyn Kelly, la presentadora estrella de Fox, que ha decidido enfrentarse a Donald Trump en el debate de los candidatos republicanos a las elecciones de 2015, Una película dramática protagonizada por las actrices Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie basada en el escándalo que sacudió Fox News en 2016.

La hija oscura

Por último, puede ser también una buena opción esta cinta basada en una novela de Elena Ferrante y protagonizada por la actriz Olivia Colman. Cuenta la historia de Leda una mujer que observa en la playa en una joven madre y su hija y comienza a recordar su confusa experiencia con la maternidad. También participan en esta película los actores Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris y Peter Sarsgaard que se puede ver en las plataformas de streaming Filmin y Prime Video.