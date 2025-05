El presidente deja sin premio a Morante tras una gran faena en la Corrida de la Prensa

Otra tarde bajo el cartel de «No hay billetes» se celebró la tradicional Corrida de la Prensa. Regresaba Morante de la Puebla, que fue recibido con una ovación por su vuelta a Las Ventas, junto a Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Lidiaron toros de la ganadería salmantina de Garcigrande. Morante dejó una gran faena al primer toro de la tarde que el presidente no quiso premiar tras la fuerte petición de oreja. Talavante y Rufo no tuvieron opciones.

Empezó la tarde Morante ante un primer toro de Garcigrande que saludó con un gran ramillete de verónicas. Empujó en el caballo. Por doblones comenzó la faena rematando por una gran trincherilla. Siguió por muletazos muy encajados levantando los «olés» de los tendidos. Continuó con una enorme serie al natural que levantó al público. Remató con una gran estocada. Dejó una gran faena de principio a fin. Recibió una fuerte ovación y el público abroncó al presidente por no haber atendido la petición de oreja.

Talavante no lo tuvo fácil ante un segundo toro que pasó desapercibido en el capote y en el caballo. Buscaba el pecho del caballo en el segundo encuentro. No se entregó tampoco en banderillas. Empezó Talavante la faena por alto, pies juntos con grandes cambios de mano. Fue una pena porque el toro se vino abajo y no tuvo muchas opciones de lucimiento. Tras intentarlo por ambos pitones no tuvo más remedio que abreviar. Remató con media estocada. Silenciado.

Tercero de Tomas Rufo lo saludó por medias verónicas con mucho gusto. Tampoco se empleó en el caballo ni en banderillas. Brindó su faena a Isabel Díaz Ayuso y empezó por muletazos probando al animal. No lo tuvo nada fácil Rufo debido a la fuerte descoordinación del animal. Tras no verlo claro, finalizó con media estocada tras un pinchazo. Fue silenciado.

La actuación con el cuarto toro de Morante de la Puebla fue muy breve debido a las escasas condiciones del animal. No dio opciones con el capote ni en banderillas. La faena fue deslucida debido a la falta de entrega del animal. Lo intentó por ambos pitones, pero fue inviable desarrollar su actuación. Empezaron las protestas de los tendidos y tomó la decisión de poner punto final. Recibió una gran bronca de los tendidos.

Continuó Talavante con el quinto toro que recibió a pies juntos con mucha clase. Paso desapercibido en el caballo. Empezó la faena con unos estatuarios que no terminaron de romper por varios enganchones del animal. Lo intentó sobre la mano derecha, pero el animal siguió siendo violento, enganchándose continuamente. Tras verlo imposible decidido abreviar. Pinchazo y gran estocada al segundo intento. Silencio.

Puso punto final a la tarde Rufo ante un sexto toro que no se definió en su salida. Tampoco se empeñó en el caballo ni en banderillas. Empezó la faena por la diestra sacando un par de muletazos de gran valor. Al animal le costaba mucho la embestida y no lo tuvo nada fácil. Cambio de mano y dejó una tanda de naturales de muy buen gusto. Poco a poco el animal fue a menos y fue imposible desarrollar la faena. Estocada caída y trasera fulminante. Finalizó con una gran estocada.

Ficha del festejo

Plaza de Toros de Las Ventas.

Decimoséptima de la Feria de San Isidro 2025.

Corrida de la Prensa. No hay billetes.

Seis toros de Garcigrande.

Morante de la Puebla: ovación y pitos.

Alejandro Talavante: silencio y silencio.

Tomás Rufo: silencio y silencio.