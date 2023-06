Vuelven las estafas bancarias: mucho cuidado si eres de IberCaja

Las estafas bancarias siguen estando a la orden del día, por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que recibes en tu correo electrónico. Alertamos de un mail que está circulando desde hace muy poco tiempo y que tiene como objetivo a los clientes de IberCaja. Mucho cuidado con esta estafa bancaria que puede vaciar tu cuenta corriente.

La estafa bancaria para empezar el verano

He recibido este correo esta misma tarde, y automáticamente me ha llamado la atención porque no soy cliente de esa entidad bancaria. Por pura curiosidad lo he abierto y sigue el patrón de cualquier timo, meter prisa al usuario para que actualice sus datos. Pero ya hay algo que no huele nada bien.

Para comenzar, el correo desde el que se manda corresponde a un dominio francés, no al de la entidad española. Por otro lado, lo he recibido en una cuenta de correo electrónico que no utilizo jamás para esos fines.

Si echamos un vistazo al contenido del correo, nos encontramos con un error ortográfico grave en el botón de acceso, además, solicita con urgencia realizar una acción para no perder el acceso a la cuenta. Hasta donde yo sé, una vez que tienes abierta una cuenta bancaria, no pierdes el acceso a ella a no ser que la des de baja.

Por otro lado, una entidad nunca se va a comunicar contigo por correo electrónico para este tipo de asuntos. Pero como soy bastante atrevido, me he animado a pulsar sobre el botón del enlace, que es además el que tiene el error ortográfico, «Acrivar ahora» en vez de «Activar ahora».

Una vez que pulsas el botón, hay que decir que el resultado sorprende. Los delincuentes han clonado la página de IberCaja a la perfección, de tal manera que un incauto puede caer fácilmente. Bastará con introducir los datos de acceso para que esto ya esté en el poder del usuario y poder continuar con la estafa. Si tienes la mala fortuna de haber caído, automáticamente ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de esta entidad, en el teléfono 976 74 88 00 y explica tu caso.

Esta estafa bancaria está muy bien conseguida, hay personas que no tienen mucha información sobre cómo los delincuentes pueden clonar una página a la perfección y ellos son el objetivo perfecto. Si estas estafas siguen funcionando es porque hay alguien que cae, y si hay dinero suficiente para retirar, la inversión que hayan realizado ya tiene un retorno muy alto.

En el caso de que el desastre se haya consumado y hayan retirado dinero de tu cuenta, ve automáticamente a interponer una denuncia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haz captura de pantalla de tu cuenta y ponlo en conocimiento de IberCaja, haciéndoles llegar copia de la denuncia. Lo más probable es que el seguro de la entidad se haga cargo.