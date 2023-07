Usar WhatsApp de manera responsable: los consejos de la propia app

Desde la app WhatsApp, la más popular del mundo, nos ofrecen una serie de consejos útiles que puedes poner en marcha, si no los haces ya y que son una excelente manera de mostrar tu mejor cara. No lo dudes, estos consejos que WhatsApp te invita a practicar son una buena muestra de saber estar.

Usa WhatsApp con elegancia

Uso de grupos

Mucho cuidado a la hora de meter a alguien a la brava en un grupo sin haberle pedido permiso. Los grupos son un arma de doble filo, tendemos a abusar de ellos y si metemos a alguien en uno de ellos sin haberle consultado antes, podemos encontrarnos con un reproche merecido y que esa persona se salga. A fin de cuentas, no ha pedido estar allí. Hay que respetar esa decisión siempre.

Reenvío de mensajes

El reenvío de mensajes siempre es motivo de controversia. Piensa bien si lo que vas a mandar es del agrade la persona o grupo de destino o bien, si se trata de un bulo o no. La difusión de contenido falso por WhatsApp solo causa problemas y es algo que se termina enquistando. Bulos históricos de hace años siguen siendo compartidos de manera recurrente.

Mensajes no solicitados

Si alguien de tu lista de contactos te pude por favor que no le mandes más mensajes no te queda otra que acatar esa decisión, si bien lo más indicado es eliminarla de tu lista de contactos. Que no te duela hacerlo, mantener a alguien en nuestros contactos con quien no nos vamos a comunicar no tiene sentido.

No compartas contactos sin permiso

Tampoco es muy recomendable compartir números de teléfono sin el consentimiento de otra persona, y no solo en WhatsApp, sino en cualquier ámbito. La ley le ampara siempre y piensa que te pasara a ti.

No abuses de las listas de difusión

Las listas de difusión son un excelente recurso siempre, pero abusar de ello puede ser motivo de reporte por alguno de los destinatarios. WhatsApp puede suspender la cuenta que ha sido reportada varias veces y quedarte sin poder utilizarla.

Menores, nunca en perfiles ni estados

Finalmente, y esto es de cosecha propia, mucho ojo con lo que compartes en los estados o en la foto de perfil. Nunca fotos de menores, menos de los hijos de otras personas, aunque tuvieras su consentimiento. En esta época veraniega, las fotos de piscina o playa con menores no son nada recomendables y es muy sencillo que ese material caiga en las manos no adecuadas, generalmente de pedófilos. Protege a los tuyos no compartiendo en tu perfil o estado ese tipo de contenido.

Todos estos consejos para un buen uso de WhatsApp siempre vienen bien y te ayudarán a hacer un usop responsable de la app.