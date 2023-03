No solamente tenemos una oportunidad de disponer de altavoces, teléfonos o relojes inteligentes. El mundo del viaje también se ha subido al carro de la eficiencia. En este artículo vamos a contarte qué son las maletas inteligentes, cuáles son sus requisitos de uso y qué puedes hacer con ellas.

Maletas inteligentes, ¿qué son?

Una nueva generación de productos que cuentan con una ayuda para hacer de ellas algo más que un producto para guardar cosas. Por ejemplo, en su versión más sencilla, una maleta inteligente te serviría para cargar el teléfono móvil o la tablet mientras te encuentras de viaje, lo mismo que realizan algunas mochilas. Pero no solo se trata de eso, que no tendría demasiado de inteligente, sino de aportar otro tipo de funcionalidades. Por ejemplo, contar con un GPS que permita saber en qué lugar la tienes en todo momento. También podría permitirte saber la ruta más corta para llegar de un lugar a otro.

En sus versiones más complejas, las maletas inteligentes son un medio de transporte. Sí, son lo suficientemente grandes para que pueda montarte encima y gracias a un motor puedas desplazarte tranquilamente por el aeropuerto. Para ello, despliegan un manillar y te llevan sin importar tu peso.

Sin embargo, las maletas inteligentes son problemáticas cuando nos queremos mover en avión. La normativa exige que las baterías a partir de 180 MW sean extraibles, ya que no pueden introducirse en la bodega. Para una capacidad menor, están permitidas en la cabina, y si se supera esa potencia, deberán también sacarse de la maleta y llevarlas aparte todo para evitar riesgos. Si es que eres una maleta inteligente con baterías y no extraíble, no podrás utilizarla en avión, pero si en cualquier otro medio de transporte.

Las maletas inteligentes son de gran ayuda, sobre todo para personas con dificultades de movilidad, o que deseen no tener que arrastrarla. El motor incorporado hace que puedan ir solas, ya que te siguen. Esto se realiza mediante una tecnología que detecta tu teléfono, móvil o pulsera de actividad y va siguiendo tus pasos.

El rango de precios de las maletas inteligentes. Podemos encontrar dos inversiones básicas por un precio, algo superior a los 100 €, pero aquellas que tienen la opción de ser utilizadas como medio de transporte, superan sin inconveniente los 1000 €. Todo es cuestión de encontrar aquella que se ajuste a tus necesidades y entender que se trata de una inversión a la que se le puede sacar mucho rendimiento.