Por qué nunca he desactivado el doble tic azul en WhatsApp

Vivimos en unos momentos en los que la privacidad digital es una de nuestras principales preocupaciones. En WhatsApp, una de las primeras opciones que muchos desactivan es la confirmación de lectura, ese famoso doble tic azul que delata cuándo hemos leído un mensaje. Sin embargo, después de muchos años, yo he decidido dejarlo activado. Aquí te cuento por qué.

A vueltas con el tic azul

Para mí, como para cualquier persona, la comunicación debe ser lo más clara posible. Saber que mi mensaje ha sido leído, y que los demás sepan que yo he leído el suyo, es una manera de evitar malentendidos. Sobre todo, porque la comunicación mediante una pantalla no es igual que cara a cara. ¿Cuántas veces hemos enviado algo importante y nos quedamos con la duda de si la otra persona lo ha visto? Con el doble tic azul activado esa incertidumbre desaparece o en su defecto, queda minimizada.

A todos nos ha pasado, escuchar el clásico «No he visto tu mensaje» cuando, en realidad, sabemos que sí ha sido leído, o al menos, visto. Aunque entiendo que cada uno responde a su ritmo, prefiero que no haya margen para este tipo de excusas. Si no puedo responder de inmediato, al menos la otra persona sabe que leí su mensaje y que le responderé cuando pueda. Y si no queda claro o hay presiones por una respuesta, no me dejo llevar por la furia o una mala contestación. La gestión de nuestra vida digital también es algo que se debe aprender.

Como norma general, y esta es una opinión muy personal, la falta de confirmaciones puede generar dudas innecesarias. No significa que haya que contestar al instante, pero al menos el doble tic azul da señales de que el mensaje ha sido recibido. Y si alguien se ofende porque leí su mensaje y no respondí de inmediato, tal vez el problema no sea el doble tic azul, sino la expectativa de respuesta instantánea.

Entiendo que haya quien prefiera desactivar el doble tic azul de WhatsApp por cuestiones de privacidad o comodidad, pero en mi caso, prefiero mantenerlo activado. Para mí, es una forma de comunicarme de manera más abierta, que evita malentendidos y que hacen que mis interacciones sean más directas. Al final, la clave no está en ocultar si hemos leído un mensaje, sino en una adecuada gestión de nuestras respuestas con naturalidad y, por supuesto, sin que haya presiones.