La aplicación WhatsApp es la más utilizada de la historia, 2000 millones de personas cada vez hacen uso de ella. Por otro lado, cada vez da más importancia a nuestra privacidad, y sabrás que el WhatsApp te delata si tienes activado el doble check azul. Siempre te queda la opción de desactivarlo, pero puede que no te apetezca o no quieras perder esa oportunidad. Si en algún momento quieres leer mensajes de WhatsApp de alguna persona sin que llegue a activarse la notificación del doble check, te contamos las mejores manera de hacerlo.

Leer los WhatsApps sin ser visto

Una de las más sencillas es leer los mensajes a través de la notificación. En la parte superior de tu teléfono aparecerá que tienes mensajes pendientes de leer, si deslizas el dedo hacia abajo se demostrará esas notificaciones. Ahora bien, si dejas pulsado y abres la aplicación de WhatsApp saltará la confirmación de lectura. Por tanto, lo mejor es que veas de qué va el mensaje desde la propia notificación y ya te haces una idea. La decisión de responder ya la dejas para cuando desees.

Otra opción muy válida es utilizar el Modo Avión, en este artículo puedes ver todo lo que puedes hacer con el Modo Avión y una de ellas es leer los mensajes de WhatsApp sin que a tu interlocutor se le notifique nada.

Para ello, antes de abrir la aplicación activa el modo avión y una vez que lo hayas hecho, abre la aplicación de WhatsApp. Podrás ver todo lo que te han dejado en el chat con tranquilidad. y sin que nadie más lo sepa Recuerda que, cuando desactives el modo avión, se enviarán automáticamente las notificaciones de lectura, así que eres tú quien decidirá cuando desactivar este sistema de notificación.

Pero la forma más sensata de hacerlo es desactivando las notificaciones de lectura, cosa que podrás hacer si entras en la aplicación, pasas a Configuración y de ahí a cuenta. Entras en la pestaña de Privacidad y desactivas las Confirmaciones de lectura y ya está. Recuerda que si alguien le molesta una opción como la que has tomado, quien tiene el problema es esa persona y no tú. Se trata de tu WhatsApp y podrás hacer con él lo que deseas. En todo caso, si el doble check es para ti importante y no quieres desactivarlo por completo cualquiera de estos dos es perfectamente válido.