5 funciones del Apple Watch que quizás no conoces y son muy útiles

El Apple Watch va camino de cumplir una década el próximo abril, fecha en la que podremos utilizar la IA de la firma californiana. Pero quizás lleves años utilizando este exitoso reloj y todavía no aprovechas al máximo sus funciones. Por eso, te invito a conocer 5 funciones útiles y no demasiado conocidas del Apple Watch.

Descubre a fondo tu Apple Watch

Una de las funciones relativamente ocultas de este dispositivo es la de walkie-talkie. Sí, un concepto poco explorado y gracias al cual puedes hablar con otros contactos que tengan Apple Watch. Debes enviar una invitación desde el mismo reloj, tu contacto tendrá que aceptarla y, desde ese momento, emplear esta función como medio para comunicarse.

Otra de las funciones del Apple Watch que quizás no emplees es el reconocimiento de canciones. Para eso, cuenta con integración con Shazam y si suena una canción de la que no sabes el nombre solo tienes que levantar la muñeca y preguntarle al reloj sobre el tema que esté sonando. La respuesta no tardará en llegar a la pantalla de tu dispositivo.

El Apple Watch cuenta con una función interesante para muchos momentos, la de activar múltiples temporizadores. Imagina que tienes que poner a cocer unos huevos, llamar a tu pareja 3 minutos más tarde y pasear al perro en media hora. Con la app de temporizador y desde el propio reloj puedes añadir varios temporizadores.

Además, una de las funciones más divertidas y útiles, de hecho hay un artículo completo dedicada a ella, es la de controlar la cámara del iPhone desde el propio reloj. Muy útil en multitud de escenarios diferentes, mi favorito es el de hacer una foto de grupo. No lo dudes, tiene muchas posibilidades, incluso para saber dónde te has dejado el iPhone.

Finalizamos con una que quizás se te activa de manera automática a veces, y es la de expulsión de agua. Sin embargo, puedes emplearla cuando lo desees. Permite que la humedad que se condensa dentro del Apple Watch se expulse debido a un movimiento vibratorio producido por un pequeño motor. De esta forma podrás conservar tu dispositivo en mejores condiciones por más tiempo.

Estas 5 funciones poco conocidas o exploradas del Apple Watch permiten aprovechar mejor tu dispositivo. Este reloj, pionero al igual que el iPhone, se ha convertido en un elemento que puede simplificar muchas de nuestras tyareas diarios, así que no dudes en ponerlas en práctica.