Por qué no es una buena idea usar arroz para secar un móvil mojado

Usar arroz para secar un móvil mojado es algo que llevamos haciendo desde siempre. Lo que parecía funcionar para sacar el agua de cualquier reloj o dispositivo, se sigue empleando para aquellos teléfonos móviles que, sin tener resistencia al agua, se mojan. Sin embargo, hay interesantes razones por las que no emplear este método, porque no sirve de mucho.

Cambia el arroz por otra cosa

Es cierto que el arroz tiene propiedades y higroscópicas, es decir, tienen la capacidad de retener el agua y absorberla. Sin embargo, lo que en un reloj analógico mojado tiene cierto efecto, en un móvil no sirve de mucho. La razón es, porque la tasa de absorción no es muy elevada, por lo que tardaría varios días en hacer efecto, y eso si lo consigue. Cuando un móvil se moja, y el agua llega al interior, empezará a interactuar con los elementos metálicos y a correrlos. El arroz no tendrá probablemente la capacidad de penetrar tan profundo y si lo hiciera, no absorbía el agua a la velocidad adecuada.

Además, hay otro problema añadido y es que el arroz suelta un polvo que puede introducirse por los conectores de ese móvil o dispositivo, pudiendo dar errores futuros. Por esa razón, no es una buena idea que un móvil mojado sea introducido en arroz para secarlo. Pero tampoco ponerlo encima de un radiador, enchufarle el aire caliente de un secador o ponerlo al sol de manera directa.

En el caso de que tengas algún inconveniente de este tipo, siempre viene bien tener a mano las bolsas que absorben la humedad y que se encuentran como accesorio en muchos productos que compramos, vienen rotuladas como “Silica gel”. Pero a lo mejor es no jugársela y actuar rápido, el tiempo aquí siempre juega en nuestra contra.

Estos son los pasos

En primer lugar, lo que debemos hacer es apagar ese dispositivo. Cortando el flujo de corriente, podemos minimizar algún tipo del daño.En el caso de que tu móvil o dispositivo mojado pueda desmontarse, hazlo y elimina todas aquellas partes que puedas. Por ejemplo, quita la funda y si el teléfono es de batería extraíble, también. Pero esto no es lo habitual, sécalo como una toalla y acude rápidamente algún establecimiento en el cual puedan echarte una mano. Cuanto antes lo hagas, mucho mejor para el dispositivo y habrá más posibilidades de qué los daños sean menores.

Pero es cierto, el agua es el enemigo número uno de cualquier dispositivo electrónico. Hay que minimizar las posibilidades de qué se moje, o bien, optar, siempre por la compra de algún dispositivo que cuente con protección de tipo IP67 o IP68 contra el agua. En todo caso, aunque un teléfono se pueda mojar, la protección no implica que sea infalible. Si es sumergido, sácalo inmediatamente del agua y sécalo lo antes posible. Puede que alguna de las juntas, no esté bien sellada, y el agua puede penetrar al interior.

Así que, la próxima vez que tengas un problema con algún dispositivo electrónico en lo referido al agua, desecha la idea del arroz, va a producir más daños que beneficios y las posibilidades de que ese dispositivo quede inservible se multiplican.