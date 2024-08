¿Por qué aparece el mensaje «Reenviado muchas veces» en WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, implementó hace tiempo la notificación en aquellos mensajes que han sido reenviados en numerosas en ocasiones. Probablemente desconozca porque es así y cuál es su objetivo. En este artículo voy a proporcionarte esa información para que salgas de dudas.

Mensaje reenviado muchas veces, ¿por qué?

Hasta hace unos años, un mensaje podía ser reenviado muchas veces sin que apareciera esa notificación. La aplicación decidió implementarla por una razón muy simple, hay que ir a buscarla a un país donde el uso de WhatsApp es masivo, la India.

Allá por el año 2018, ocurrieron en la India algunos crímenes relacionados con informaciones falsas que fueron enviadas a través de WhatsApp. Un par de hombres fallecieron después de que se vitalizara una información por WhatsApp que los acusara de un delito de secuestro que no habían cometido. Es cierto que se trataba de algo bastante serio y que, además, se repitió en más de una ocasión.

Que en un mensaje aparezca el texto “Reenviado muchas veces» tiene como cometido al estar al usuario que lo recibe de que no se trata de una información original que te manda la persona que te ha escrito. Esta notificación aparece cuando ese mensaje ha sido reenviado, al menos, cinco veces. Es un delator muy claro de vídeos virales, como lo que te pongo aquí debajo, o de información que ha nacido no se sabe dónde y que acaba en tu teléfono. Gracias a ello, se puede detectar si una información es viral o no, ya se sabe que este tipo de mensajes pueden no ajustarse a la verdad. Sin embargo, se siguen enviando.

Esta es la razón por la que WhatsApp marca en aquellos mensajes que llevan mucho tiempo rebotando ese texto de “Reenviado muchas veces”. De esta manera, la persona que lo recibe, detecta automáticamente que se trata de una información que viene ya de lejos, y puede llegar a plantearse la veracidad de lo que reciba o no.

Esta es la verdadera razón por la que WhatsApp notifica de esta forma los mensajes que vienen dando vueltas por la red desde hace tiempo. Tuvieron que ocurrir unos crímenes en la India para que la aplicación decidiera dar ese valiente paso adelante.

A partir de ahora, cuando vuelva a recibir un mensaje de estas características, quizás sea el momento de plantearse si merece la pena volver a enviar ese mensaje. Al menos, una verificación de unos pocos minutos en Internet te permitirá conocer si ese mensaje tiene un contenido que se ajusta a la verdad o no. Hay que favorecer un Internet mucho más limpio y en el que las noticias falsas dejen de tener cabida, pero parece misión imposible.