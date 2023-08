Puedes tener Spotify Premium gratis casi hasta Navidad: así se hace

Spotify es el servicio de música en streaming favorito para muchos. Ocupa una posición dominante en las apps de contenidos musicales, aunque otras como Apple Music vienen pisando bien fuerte. Te contamos cómo disfrutar de 3 meses gratis de Spotify Premium si así lo deseas.

Spotify Premium gratis 3 meses

En primer lugar debes saber que esta oferta está disponible para aquellas personas que ya tengan Spotify y no hayan disfrutado nunca de su servicio premium, o bien, para quienes no conozcan la app y se den de alta primera vez. Solo se aplica a planes individuales, no de pareja ni familiares. Es similar a otras promos que la app lanza de manera recurrente.

Esta oferta puede activarse hasta el 12 de septiembre por lo que te queda casi un mes para poder aprovecharte, y una vez que la actives dispondrás de 90 días gratis del servicio premium, que tiene un coste de 10,99 € al mes para el plan individual.

Cómo conseguir Spotify Premium gratis 3 meses

Hacerlo es muy sencillo, te contamos cómo poder activar una de las ofertas más interesantes.

En primer lugar, accede a este enlace y pulsa sobre «Empezar».

Inicia sesión si ya tienes cuenta en Spotify gratuita y nunca has disfrutado de una promo similar. Si no tienes cuenta en Spotify, crea tu cuenta, registrándote por medio de Facebook, Google o bien, con tu cuenta de correo.

Si no tienes cuenta en Spotify, crea tu cuenta, registrándote por medio de Facebook, Google o bien, con tu cuenta de correo. Rellena todos los datos y consigna un método de pago. No debes preocuparte porque no se va a realizar ningún tipo de cobro. Puedes poner una tarjeta bancaria o tu cuenta de PayPal.

No debes preocuparte porque no se va a realizar ningún tipo de cobro. Puedes poner una tarjeta bancaria o tu cuenta de PayPal. Descarga la aplicación si no la tenías todavía, introduce tus credenciales y comienza a disfrutar del servicio premium más deseado para este verano, Te dejamos aquí los enlaces de descarga de la app en versión Android y en iOS. Recuerda que también puedes reproducir música en tu tablet, en tu ordenado, TV o coche.

Te dejamos aquí los enlaces de descarga de la app en versión Android y en iOS. Recuerda que también puedes reproducir música en tu tablet, en tu ordenado, TV o coche. Recuerda que esta promoción está disponible para el plan individual. Spotify proporciona diferentes modalidades a la hora de escuchar nuestras canciones favoritas.

Puedes cancelar el servicio cuando desees, es decir, si activas tu cuenta de Spotify premium y la das de baja inmediatamente, el servicio no se interrumpe, sino que seguirás disfrutando de él hasta que pasen los 3 meses.

Como puedes ver, una buena oportunidad para disfrutar de un verano musical por completo, sin interrupciones ni propaganda. Spotify premium consigue la mejor experiencia musical gracias a su catálogo de 70 millones de obras. Si deseas combatir el aburrimiento o los momentos de soledad, aprovechar esta oferta puede ser una de las soluciones a tu alcance y sin que te cueste un céntimo, ahora no tienes excusa para no activarla.