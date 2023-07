Por qué me gusta más Apple Music que Spotify

Apple Music saltó a la palestra en junio de 2015, cuando Spotify iba a cumplir 9 años. Si bien en un principio el servicio de música de Apple no destacó, ahora se ha convertido en uno de una calidad extrema, tanto que, en mi caso, dejé de utilizar mi amado Spotify a favor del de los de Cupertino. Te cuento cuáles son los factores que me hicieron decidirme finalmente por Apple Music.

Apple Music: mi app favorita de música

En primer lugar es necesario hacer la salvedad de que Apple Music también está disponible para dispositivos Android, no es exclusiva para quienes tengan un iPhone, iPad, iPod o Mac. Solo necesitas una suscripción a este servicio, que está disponible para un dispositivo al precio de 10,99 euros, de 5,99 euros para estudiantes o 16,99 euros si usas un plan familiar. También cuentas con Apple Music Voice, que es un servicio con un coste de 4,99 euros y está pensado para interactuar con Siri, es decir, le pides exclusivamente la música con tu voz.

Con Apple Music dispones de 3 meses de prueba gratis o bien, un periodo de prueba de 6 meses cuando adquieres un dispositivo Apple. Apple Music no cuenta con un plan gratuito como Spotify o Amazon Music, una vez que has agotado tu periodo de prueba has de pagar por seguir usándolo. ¿Vamos con todo lo que me gusta de Apple Music?

Catálogo más amplio

Nada menos que 100 millones de canciones, este servicio de música cuenta con más temas musicales que Spotify, por lo que es probable que algunas obras más raras te las encuentres antes en el servicio de Apple antes que en el de Spotify.

Servicio dedicado a la música clásica

Es cierto que en cualquier app de música tienes obras clásicas, pero Apple dio el paso más allá lanzando en marzo su servicio de Apple Classical Music. esta app, cuyo coste se asume al se Apple Music, cuenta con un gran catálogo dedicado a las mejores grabaciones de música clásica de la mano de firmas como Deutsche Grammophon, con comentarios, magníficas ilustraciones, recomendaciones…. Si te gusta toda la música, incluyendo la clásica, valora el servicio de Apple.

Audio espacial y sin pérdidas

Gran parte del catálogo de Apple se encuentra en audio espacial, una experiencia totalmente inmersiva que permite disfrutar al máximo de la música. Si cuentas con el dispositivo adecuado y unos auriculares capaz de reproducir audio espacial, vas a escuchar música como nunca lo habías hecho. El bajo por un oído, la guitarra, por otro, una sensación de música que te envuelve fuera de lo común y que merece la pena. Además, Spotify todavía no es capaz de ofrecer música en alta fidelidad, cosa que te permite realizar Apple Music cambiando a alta calidad sin pérdidas.

Función de karaoke

Hay que reconocer que esta función es un auténtico pelotazo por parte de Apple Music. Para activarla, pulsas el botón del micrófono de la aplicación y puedes regular la voz principal para que se atenue o simplemente desaparezca. Lo único que tienes que hacer es seguir la indicación de la letra, que está perfectamente sincronizada. Si además emparejas tu dispositivo con unos altavoces potentes, tienes la fiesta asegurada en todo momento.

Además, la función de letras en vivo está disponible en el del norteamericano, que te permite ir siguiéndolas en todo momento a medida que se reproduce. Es cierto que Spotify cuenta con letras, pero no al nivel de reproducción que tiene el servicio de Apple.

Todas estas son las razones que me hicieron decantarme por Apple Music y dejar de utilizar Spotify, que si bien es un servicio de música pionero, actualmente no se encuentra al mismo nivel que el de los de Cupertino.