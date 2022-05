Podrían haberte engañado con tus Airpods: el truco definitivo para saber si son falsos

Desde su llegada al mercado a finales de 2016, los AirPods han revolucionado la manera en las que escuchamos música. En un principio fueron muy criticados tanto por su diseño como por su precio, pero el tiempo ha vuelto a dar la razón a los de Apple, son los auriculares inalámbricos más imitados del mundo. Si tienes uno, que no has comprado por algún canal oficial, y deseas despejar tus dudas sobre su autenticidad, te dejamos unos consejos para que descubras si tus AirPods son falsos o no.

Descubre si tus AirPods son falsos

Huelga decir que si los has comprado en una Apple Store o por Internet al propio fabricante, es imposible que tus AirPods sean falsos. Lo mismo ocurre cuando recurrimos a comercios de absoluta confianza. La cosa cambia si los compramos a un vendedor de segunda mano o en algún comercio del cual no nos terminemos de fiar. Recuerda que nadie da duros a cuatro pesetas, por lo que si has comprado unos AirPods supuestamente originales y estrenar por 30 €, ten la certeza de que no serán los auténticos, sino una imitación.

Observa la caja

El aspecto exterior de la caja también da muchas pistas. Los materiales empleados son diferentes, y suele haber errores tipográficos. Si los auriculares vienen en una caja precintada, Apple coloca un pequeño precinto muy distintivo y que se caracteriza por tener un punto verde o naranja fluorescente. De la misma manera, los AirPods se cargan mediante el cable lightning, si te encuentras unos AirPods que se cargan por otro sistema, no son los auténticos.

El aspecto exterior

Unos AirPods desprenden calidad en cuanto al plástico utilizado, y la bisagra que abre la caja de los auriculares ofrece algo de resistencia. Los auriculares falsificados tienen un plástico de una calidad muy inferior, siendo el grosor más delgado y la bisagra muy poco resistente. De la misma manera, los propios auriculares no encajan correctamente en la oreja. Una característica muy propia de los AirPods falsificados es la de llevar una luz en los auriculares, incluso un botón para emparejarlos. Fake de manual.

Prueba a emparejarlos con tu iPhone

Si colocas los auriculares en su caja cerca de un iPhone y pulsas el botón, te saldrá la opción de emparejar el dispositivo. Este proceso se realiza de una manera muy rápida por lo que si el emparejamiento se produce casi sin que te des cuenta, tienes altas posibilidades de que tus AirPods sean auténticos. Igualmente, comprueba que el botón para iniciar el proceso de emparejamiento esté totalmente a ras en la caja, no debe sobresalir en absoluto. Esta es señal de que tienes unos AirPods originales.

Comprueba el número de serie

Acude a Ajustes>Bluetooth> AirPods. Al pulsar sobre la «i» de color azul verás el modelo y el número de serie.

Solamente habrás de copiarlo y comprobar la autenticidad de tu dispositivo en esta web. Esta página te dice hasta cuanto tienes cobertura por parte del fabricante, pero también es un método para conocer la autenticidad de cualquier dispositivo Apple.

Es el método definitivo para saber que tus auriculares son auténticos. Todos estos consejos servirán para que salgas de dudas sobre si tus AirPods son falsos o finalmente has conseguido comprar el modelo auténtico.