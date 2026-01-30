Parece magia, pero es una función oculta que te permite controlar cualquier móvil con la cabeza sin tocarlo

Existe una función oculta en los sistemas operativos de teléfonos que transforma la manera en que interactuamos con nuestros dispositivos, y lo hace sin necesidad de poner un solo dedo sobre la pantalla. Esta capacidad parece pura magia, pero responde a un desarrollo avanzado de software diseñado para mayor accesibilidad.

Aunque la mayoría de los usuarios desconoce su existencia, esta herramienta aprovecha el hardware que ya tienes en el bolsillo. Gracias a la cámara frontal y a complejos algoritmos de aprendizaje automático, es posible controlar el móvil mediante gestos faciales y movimientos oculares. Literalmente, puedes navegar por Instagram o pasar páginas de un libro electrónico moviendo la cabeza a los lados o arqueando las cejas.

¿Cómo es posible manejar el móvil usando solo gestos faciales?

Tanto Android como iOS han integrado herramientas que utilizan la cámara para rastrear el movimiento de tu cabeza o de tus ojos y convertirlo en un cursor en la pantalla.

De esta forma, puedes navegar por aplicaciones, seleccionar menús y ejecutar acciones complejas sin tocarlo.

La tecnología detrás del truco en Android

Según explican desde el soporte de Google, la herramienta denominada Camera Switches (o Interruptores de cámara) permite asignar gestos específicos a acciones concretas.

El usuario de Android puede configurar su smartphone para que reaccione al mirar a la derecha, a la izquierda o hacia arriba. También reconoce expresiones como sonreír, levantar las cejas o abrir la boca. Estas acciones sirven para escanear elementos en la pantalla y seleccionarlos.

Google destaca que estas herramientas, como Project Activate, permiten incluso a personas con dificultades motoras o del habla comunicarse mediante frases predeterminadas. El sistema utiliza la cámara frontal para detectar la intención del usuario y activar la lectura de texto o el envío de mensajes.

¿Qué opciones existen para los usuarios de iPhone?

Quienes disponen de dispositivos iPhone también cuentan con opciones avanzadas que habilitan el seguimiento de la cabeza para mover el puntero. Tal como detalla el soporte de Apple, su sistema de Control por botón incluye modos de exploración de elementos y seguimiento ocular.

El usuario puede mover su rostro frente a la pantalla para desplazar el cursor. Una vez situado sobre el icono deseado, es posible ejecutar la selección mediante un gesto facial asignado, como una sonrisa o el arqueo de cejas.

Además, el sistema permite ajustar la sensibilidad del movimiento y la velocidad del puntero, lo que garantiza un control preciso del móvil sin tocarlo.

Accesibilidad e innovación en tu móvil

Estas funciones ayudan a la autonomía de personas con discapacidades motoras. La capacidad de personalizar el tamaño del gesto y la duración necesaria para activarlo asegura que cualquier móvil sea accesible para todos.

Herramientas como Lookout, de Google, complementan esta experiencia ayudando a personas con visión reducida a identificar objetos, leer textos manuscritos o reconocer divisas.