OnePlus Nord 5: experiencia premium a precio de gama media

El OnePlus Nord 5 es uno de esos móviles que te hacen plantearte si tiene sentido gastar más. Anteriormente había probado otros dispositivos de la firma y este, he estado usándolo durante un par de semanas como teléfono principal y te adelanto que me ha sorprendido no solo por lo que ofrece, sino por cómo lo ofrece. Y eso, para mí, es algo que marca la diferencia.

Así es el OnePlus Nord 5

Característica Detalle Pantalla AMOLED 6,83″, 1,5 K (2800×1272), 144 Hz, hasta 1 400 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) RAM 12 GB LPDDR5X Almacenamiento 512 GB UFS 3.1 Cámara trasera 50 mpx Sony LYT‑700 OIS + 8 mpx ultra‑ancho Cámara frontal 50 mpx Samsung JN1, 4K@60 fps Vídeo 4K@60 fps, OIS+EIS efectivos Batería 5200 mAh, 80 W SuperVOOC Sistema OxygenOS 15 (Android 15), 4 años Android + 6 años parches Peso / Grosor 211 g / 8,1 mm Precio 509 € para la versión 12+512 GB y 459 € para la de 8 + 256 GB.

Este OnePlus de gama media no se limita a cumplir, sino que busca agradar en el uso diario. Tiene una pantalla de buena resolución y porte, un rendimiento ágil, una autonomía en la tónica de lo que se espera. Pero es que en el apartado fotográfico, deja un sabor de boca más que positivo. Pero lo que más me ha convencido es que todo está bien resuelto. Algo que ya es marca de la casa.

Una trasera bonita que pide funda

La trasera de la unidad recibida, de color Phantom Grey tiene ese acabado mate sofisticado que parece que no atrapa huellas hasta que lo tocas un par de veces. La realidad es que, aunque se ve elegante, sí se marcan los dedos fácilmente si no usas una funda. Afortunadamente, OnePlus incluye una en la caja. Con ella puesta, el conjunto mantiene ese aire sobrio y profesional que tan bien le sienta.

En mano es cómodo a pesar de ser un móvil grande, con sus 6,83 pulgadas de pantalla y un peso que supera los 200 gramos, pero está bien equilibrado. No lo notas pesado salvo que lo uses muchas horas seguidas, y el grosor es contenido. Los botones tienen buen recorrido, y el lector de huellas bajo pantalla funciona como debe, no presentando ningún error ni fallo en los intentos de desbloqueo.

Como novedad, desaparece el clásico «alert slider» de OnePlus y se incorpora una tecla programable en el lateral izquierdo. Se llama Plus Key y puede asignarse a varias funciones rápidas. Una especie de botón de acción del iPhone y al cual asignas aquello que mejor te convenga.

Pantalla que cumple de sobra

No exagero si digo que la pantalla del Nord 5 es uno de sus grandes argumentos. El panel AMOLED tiene 144 Hz de tasa de refresco y una resolución de 1,5 K, con picos de brillo de hasta 1 400 nits. En exteriores se ve perfectamente. En interiores, resuelve muy bien por su contraste y viveza.

Ver contenido en esta pantalla es un gustazo. Desde vídeos en YouTube hasta navegar por Instagram o leer con modo oscuro, todo se ve nítido y muy agradable a la vista. El sistema adapta los hercios según el uso, y se nota cómo prioriza el ahorro energético sin perder sensación de fluidez.

Además, el móvil incorpora la tecnología AquaTouch, que mejora la respuesta táctil incluso con los dedos húmedos. En estas fechas de verano, cuando tomas el móvil tras salir de la piscina, es algo que suma.

Va sobrado para el 99 % de usuarios

Este OnePlus Nord 5 monta un procesador Snapdragon 8s Gen 3, uno de los chips más eficientes de la actualidad. No es el más potente de la gama alta, pero se acerca mucho y tiene una ventaja clara, no se calienta ni se dispara el consumo.

He jugado, editado fotos, hecho multitarea intensa con redes, navegador, vídeo en segundo plano y no he tenido ni un solo parón. OxygenOS vuela. El sistema es limpio, rápido y sin bloatware. Además, la combinación con 12 GB de RAM LPDDR5X y el almacenamiento UFS 3.1 hace que todo cargue al instante.

Y por si quieres datos concretos, aquí van los resultados de mi prueba con Geekbench 6.4: el OnePlus Nord 5 obtuvo 1.952 puntos en Single-Core y 4.886 en Multi-Core, cifras que lo colocan muy cerca del Galaxy S23+ con Snapdragon 8 Gen 2, y solo por debajo de los S24 y S24 Ultra.

En la prueba de GPU (OpenCL), la puntuación fue de 9.415, superando incluso al Galaxy Z Fold5. Esto confirma lo que ya se siente en el uso real: estamos ante un rendimiento de gama alta camuflado bajo el precio de un gama media.

Cámaras, importa el resultado

El sensor principal es un Sony LYT-700 de 50 mpx con estabilización óptica y electrónica. Las fotos que hace son detalladas, con buen contraste y un color natural. El modo retrato me ha convencido, separa bien al sujeto del fondo sin esa aspecto forzado tan típico de esta gama. Incluso en escenas con poca luz, el modo noche trabaja bien, sin sobreprocesar las texturas.

Lo he usado en interiores, en amanecer e incluso en una actuación musical. El resultado es el de imágenes equilibradas, muy aprovechables, incluso sin tener que editarlas. El rango dinámico no es extremo, pero se comporta bien salvo en contraluces muy marcados.

El gran angular de 8 mpx es correcto. Amplía campo, pero pierde detalle en los bordes. Lo mejor es usarlo con buena luz y sin pedirle milagros.

La cámara frontal, en cambio, me ha dejado con la boca abierta. OnePlus ha montado un sensor de 50 mpx Samsung JN1 con autofocus y grabación en 4K. ¿El resultado? Selfies nítidos, bien iluminados y muy realistas. En videollamadas la imagen es mucho mejor de lo habitual, y los vídeos tienen una calidad poco común en este rango.

Grabar vídeo, por cierto, es uno de sus puntos fuertes. Puede hacerlo en 4K a 60 fps, y la estabilización realmente funciona. He grabado clips caminando con el móvil en la mano, sin trípode, y se ven sorprendentemente estables.

Puedes olvidarte del enchufe hasta el día siguiente

El Nord 5 lleva una batería de 5200 mAh, que traducido al uso real se convierte en más de un día completo con soltura. En días normales, con redes, cámara, vídeo y algo de navegación, puedes llegar con más del 30 % al final del día. En días tranquilos, incluso al segundo día sin cargar.

Y si te hace falta energía, la carga rápida de 80 W te devuelve el 100 % en apenas 40 minutos. La sensación de libertad que da esto es máxima puedes cargarlo mientras desayunas, duchas o vistes. No hay carga inalámbrica, eso sí, pero por este precio no lo echo de menos.

OxygenOS está en su mejor momento

El Nord 5 llega con OxygenOS 15 basado en Android 15. La experiencia es tan ligera como debería ser Android en todos los móviles. Todo se mueve fluido, sin transiciones innecesarias, sin apps preinstaladas que no puedas borrar, y con funciones que sí aportan, clonación de apps, pantalla dividida, modo juego, gestos útiles, etc.

Además, OnePlus promete cuatro años de actualizaciones del sistema y seis años de parches de seguridad, lo que le da una vida útil larga, algo que no todos ofrecen en esta gama.

Una buena apuesta con buen sabor de boca

¿Merece la pena el OnePlus Nord 5 por 509 €? Para mí, rotundamente sí. No lo veo como un gama media, lo veo como el tipo de móvil que lo hace todo tan bien que, salvo que busques zoom extremo o resistencia al agua total, no necesitas más. Pantalla excelente, rendimiento de sobra, cámaras que cumplen de día y de noche, batería que no agobia y carga de vértigo. Pero sobre todo, el One Plus Nord 5 no busca sorprenderte malabarismos. Lo que hace, lo hace bien y lo hace todos los días.