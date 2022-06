Una de las novedades más esperadas llegará en breve a WhatsApp

La aplicación WhatsApp, la reina de las de mensajería, tiene un problema que lleva arrastrando años. Una vez que envías un mensaje, es imposible editarlo. No aparece esa opción, con la que sí que cuenta Telegram desde hace ya bastante tiempo. Así que, cuando mandas un mensaje y percibes que hay alguna falta de ortografía o alguna errata, rápidamente te apresuras a volverlo a escribir de nuevo. Parece ser que eso tiene sus días contados, ya que el portal especializado WABeta Info ha detectado que en una versión beta existe un código que indica que la edición será un hecho.

Tal y como podemos ver en este mensaje en Twitter que han compartido, existirá la posibilidad de editar un mensaje que ya ha sido enviado. De momento se desconoce cuándo esta posibilidad estará disponible, pero previsiblemente se encuentre en nuestros dispositivos antes de que finalice el año. Con esto, vas a evitar tener que estar mandando correcciones cuando escribes un mensaje a toda prisa o sin fijarte.

