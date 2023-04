¡No actualices tu iPhone si no quieres que se rompa! Serio aviso para los usuarios de Apple

Las actualizaciones de cualquier sistema operativo están siempre destinadas a proporcionar mejoras. En el caso del iPhone, es iOS 16 la que gestiona cómo funciona el dispositivo y la última actualización lanzada, que es iOS 16.4, no está dando los resultados esperados.

Esta versión, liberada la semana pasada, está dando multitud de reportes a muchos usuarios a la hora de gestionar el funcionamiento. Los principales problemas vienen por la gestión de la batería, que no ofrece todo el rendimiento esperado. Es más, algunos usuarios se han hecho eco en redes sociales sobre el mal funcionamiento en dispositivos recién lanzados, como el iPhone 14 Pro Max.

En este caso, un usuario se quejaba de que tras estar cargando durante bastante rato la batería, este no era capaz de retener la carga, el dispositivo se apagaba y al cabo de un par de horas, si volvía a encender como si nada hubiera pasado. Algo que, sin embargo, es una muestra de muy mal funcionamiento, y que podría tener un efecto negativo sobre la salud de la batería. Por tanto, nuestra recomendación es que todavía no pases a iOS 16.4, ya que tienes posibilidades de encontrarte con este problema.

My iPhone 14 Pro Max started working again! Apparently nothing was wrong, including the battery. There’s a known bug on IOS 16.2 – 16.4 where the iPhone shuts off and doesn’t turn on/charge for a couple hours later or when its ready to turn on/charge again. Yikes. 😬 pic.twitter.com/43nOs3yttv

— NightFlyer (@NightFlyerTV) March 28, 2023