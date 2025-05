Feijóo descartó la moción de censura para que el PSOE no le echase en cara el apoyo de Vox

La gravedad de las revelaciones que cercan por corrupción al Gobierno de Pedro Sánchez obligaban al PP a dar una respuesta contundente. Este jueves, Feijóo y sus más estrechos colaboradores barajaron varias opciones antes de que el presidente del partido compareciera por sorpresa desde la sede nacional. Finalmente, ganó la de llamar a los españoles a la calle el próximo 8 de junio. Según fuentes de Génova, la moción de censura, que sólo contaría con el apoyo de Vox, fue descartada «para no regalar el discurso al PSOE».

«La pelota está sobre el tejado de los socios de Sánchez»; ésa es la reflexión unánime de los más cercanos a Feijóo. El PP espera que socios del Ejecutivo como PNV o Junts, con muchos postulados ajenos a la izquierda, no lleven hasta el final su apoyo a Sánchez y verse así arrastrados también por el descrédito que acumula el Gobierno de coalición.

La mayoría de las voces internas consultadas por OKDIARIO respaldaron la decisión de descargar en los socios de Sánchez la decisión de presentar la moción de censura. Otros, los menos, creen que Feijóo debió anunciar la moción de censura, aunque no tuviera asegurados los apoyos para ganarla.

Según ha podido constatar este medio, hay al menos dos razones que le han llevado a descartar que presentara este jueves una moción de censura. Primero, que, de llevarla al Congreso de los Diputados ante un PSOE abatido y acorralado por los numerosos casos de corrupción, el PP contaría únicamente con el apoyo de la formación que preside Santiago Abascal.

Contar con el único respaldo de Vox parece un factor determinante para descartar la idea. Según fuentes del partido consultadas, esta opción quedó del todo rechazada porque de este modo se habría regalado «el discurso al PSOE», que siempre coge oxígeno agitando el «miedo a la ultraderecha».

Con la actual aritmética parlamentaria, para que una moción de censura del PP triunfe, los votos de los 33 diputados de Vox son necesarios, pero insuficientes. «Los números no le salen», insisten fuentes de Génova. «La moción de censura es inviable si no cuenta con otros apoyos parlamentarios», como los del PNV y Junts. En este sentido, si se hubiese propuesto presentar Feijóo hoy mismo la moción, «la habría perdido». A lo que se añade la «mala imagen» que habría quedado del líder del PP ante su electorado, también ante el que no le apoya.

La calle como única opción

Si Feijóo hubiese anunciado presentar una moción de censura aun a sabiendas de que podría perderla, su decisión habría sido meramente testimonial. Un argumento que ahora en el PP esgrimen como «clave» para haberle llevado a convocar a los españoles en la Plaza de España de Madrid el próximo domingo 8 de junio.

«Es la herramienta que tenemos», señalan voces del partido, que apoyan así la iniciativa del líder del PP. Dentro de Génova creen que apostar por una manifestación que prevén que sea «masiva», simboliza mucho más que si Feijóo hubiera estado delante de la tribuna para recordar, una por una, las «tropelías» y «desplantes de Sánchez» a todos los españoles, así como los casos de corrupción que le acorralan a él, su partido y su Gobierno.

En la lógica de Génova está apoyar cada una de las decisiones que tome el presidente de su partido. «Hay que buscar atraer a más gente», añaden, no sólo al propio votante del PP.

La oportunidad de Feijóo de verse de nuevo arropado por los suyos, a pesar de la campaña interna que este viernes inicia para conseguir el refrendo de su partido y seguir llevando las riendas del PP, no ha sido el único de los factores tenidos en cuenta. Lo son también la ocasión de acercarse a los votantes del partido y a los que vacilan con acercarse él.

Aznar pide «cabeza fría»

Horas después, la decisión de Génova fue respaldada por José María Aznar. El ex presidente del Gobierno y ex presidente del PP instó a Feijóo a mantener «cabeza fría, pero tensión vital máxima», aplaudiendo así su decisión de no presentar una moción de censura sin los apoyos suficientes para aprobarla. «Faltan dos años para las elecciones», señaló. «Y lo que estamos viendo ahora, me temo que sea poco para lo que vamos a tener que ver», esgrimió.

Según el ex presidente del Gobierno, España «está en los bajos fondos». «El hedor que produce esta situación es absolutamente insoportable», y alertó de que el daño resultante «va a ser enorme».